Claudia Raia choca ao mostrar corpaço sarado na academia: ''Gravidez não é doença''

24/09/2022

Após anunciar a sua terceira gravidez, a atriz Claudia Raia (55) vem mostrando que continua ativa em sua rotina de trabalho e de exercícios. Neste sábado, 24, a famosa se gravou na academia e impressionou ao exibir seu corpaço sarado.

Usando um look fitness de cor cinza, a artista esbanjou suas curvas torneadas com estilo e chamou a atenção ao aparecer fazendo exercício para as pernas. Mesmo grávida, ela surgiu inclinando o tronco para frente e mostrou que está com tudo.

Antes de exibir um pouco de seu treino, Claudia Raia comentou sobre continuar indo à academia durante a gestação. A famosa deixou claro que está sendo acompanhada por um profissional e que já tem o corpo preparado de antes.

"Já me treinou quando eu tava grávida da Sophia, então tamo aqui na luta, porque assim, gravidez não é doença, claro que sempre com cuidado porque é um estado mais sensível... mas estamos aqui na luta, porque treinar é remédio pro bebê e pra gravidez", declarou ela.

Grávida, Claudia Raia surge deslumbrante em vestido com fenda

Nos últimos dias, Claudia Raia deu um show de beleza ao aparecer usando um vestido com fenda em um evento. No mesmo dia, a atriz deu entrevista ao Fantástico para falar sobre sua gravidez e até comentou possíveis nomes de seu bebê.

Com uma rotina intensa, a mamãe de terceira viagem comentou como está sendo estar grávida com vários projetos em execução simultaneamente. Em sua rede social, ela gravou stories para falar sobre o assunto e deixou claro que para ela a gravidez não é encarada como uma doença.

