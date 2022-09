Enzo Celulari se derrete ao publicar vídeo fofo da irmã, Chiara: ''Agarrado nela e não largo''

Enzo Celulari se derreteu ao postar um vídeo encantador da irmã, Chiara, se divertindo com seus brinquedos

Nesta quinta-feira, 15, Enzo Celulari (25) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado da irmã, Chiara, de apenas 6 meses. O artista publicou um vídeo onde a pequena aparece se divertindo com alguns brinquedos.

No vídeo, a menina fica encantada com uma bolinha dada por ele, enquanto olhava para a câmera, esbanjando seus olhos azuis encantadores. Ao fundo, ainda é possivel ouvir o irmão babão se derretendo.

Na legenda, ele se declarou escrevendo: "Agarrado nela e não largo por nada". Em seguida, ele ainda lembrou de sua outra irmã, Sophia, que não estava com eles no momento: "Falou que tá morrendo de saudade, Sophia".

Rapidamente, os seguidores de Enzo passaram a comentar no post: "Que lindeza!", disse um. "Uma boneca!", falou outro. "Quanta fofura!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo fofo que Enzo Celulari publicou da irmã, Chiara:

Enzo Celulari surge com o cabelo colorido em fotos

Recentemente, Enzo Celulari compartilhou uma série de fotos mostrando alguns de seus visuais coloridos. Em alguns registros ele aparece com os cabelos rosas e em outros, com as madeixas verdes.

