Na reta final da gestação, Claudia Raia exibe barrigão ao surgir completamente nua

Claudia Raia(56) esbanjou beleza ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida nesta sexta-feira, 3.

A atriz está na reta final de sua gestação, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53), e dividiu com os fãs as fotos de um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. Nos registros, ela faz carão e cobre os seios com os braços e também com os cabelos.

Ao publicar as fotos em seu perfil no Instagram, Claudia se derrete pelo filho, que se chamará Luca. "Não há nada superior ao amor", declarou a artista na legenda da publicação. Vale lembrar que ela já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari (64).

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da mamãe. "Ai meu Deus, não guento essa lindeza", disse a atriz Giovanna Antonelli. "Explosão de amor", comentou Fernanda Gentil. "Está linda, grávida! Transmitindo luz! Que benção!", escreveu uma seguidora. "Linda, que deusa maravilhosa", falou uma fã.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Claudia Raia:

Treino na academia

Recentemente, Claudia Raia usou as redes sociais para compartilhar um vídeo pegando pesado na academia enquanto exibe o barrigão na espera do pequeno Luca, fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

No vídeo compartilhado em seu stories, a atriz usa uma legging preta que cobre toda a barriga, além de um top branco, combinado com tênis pretos. Ela também usa máscara para se proteger da contaminação de vírus e aparece super focada em um exercício para fortalecer os braços: "34 semanas de gravidez, continuamos na luta", escreveu a mamãe orgulhosa, que marcou os profissionais que a acompanham nos exercícios.

