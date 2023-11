Com look barriga de fora, Fernanda Paes Leme exibe evolução de sua gravidez

Grávida de uma menina, Fernanda Paes Leme mostra como está sua barriguinha ao eleger look com top para apresentar podcast

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao mostrar como já está sua barriguinha. Nesta terça-feira, 28, a famosa postou fotos de seu look do dia para gravar o podcast com Giovanna Ewbank e chamou a anteção.

Grávida de uma menina, que se chamará Pilar, a mamãe de primeira viagem mostrou seu abdômen pontudinnho no look estampado com top. Cheia de estilo e deslumbrante nessa fase de gestação, ela arrancou elogios dos seguidores.

Nos comentários dos registros, os internautas admiraram a versão da artista como gestante. "Tá linda", elogiaram. "Já tá com carinha de mamãe", notaram outros. "Pilar tá aparecendo demais", observaram a evolução da bebê.

O anúncio da gravidez de Fernanda Paes Leme aconteceu em outubro. No final de 2021, a atriz havia perdido um bebê após sofrer um aborto espontâneo. FePa e Victor estão noivos desde maio de 2022, após começarem a namorar em janeiro de 2021.

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.