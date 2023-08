Com bolo simples, Thaila Ayala e Renato Góes comemoram mesversário da filha

A atriz Thaila Ayala mostrou os detalhes da comemoração do mesversário da filha caçula, Tereza

Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração intimista do mesversário da filha caçula, Tereza. A menina, fruto de seu relacionamento com Renato Góes, completou quatro meses nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a atriz preparou um bolinho simples de cenoura com cobertura de chocolate, e reuniu a família para celebrar a vida da herdeira, que precisou passar por uma cirurgia cardíaca delicada após ser diagnosticada ainda na gravidez com uma Comunicação Interventricular (CIV), que é uma cardiopatia congênita.

"Celebrando o milagrinho chamado Tereza! Ps: Viajando, então o bolinho foi improviso de um desejo, cenoura com brigadeiro", escreveu Thaila, que surge sorridente nas fotos postadas no feed do Instagram, ao lado de outros familiares e também o filho mais velho, Francisco, que está com 1 ano.

Mais cedo, Thaila abriu um álbum de fotos de Tereza para comemorar seu quarto mês. Nas imagens, a bebê esbanjou fofura ao mostrar o seu sorrisão no rosto. "Segura esse desfile de moda de Tete! Quatro meses de alegria do neném mais sorridente do mundo", disse a mamãe coruja.

Confira as fotos:

Terapia para o filho mais velho

No começo do mês, Thaila Ayala compartilhou uma experiência delicada na vida de sua família. Durante um bate-papo sincero com as influenciadoras Viih Tube e Tata Estaniecki no ‘Pod Delas’, a artista revelou que seu primogênito com o ator Renato Goés, Francisco, precisou passar em uma psicóloga pela primeira vez porque teve dificuldades para se adaptar à chegada da irmã mais nova, Tereza. "[...] O Chico está com atraso de fala, não fala nada ainda, então fomos procurar ajuda, médica, psicanalista, falaram que nada mais é do que trauma", disse ela. Confira o relato completo!