Thaila Ayala se derrete ao mostrar Renato Góes com a filha caçula, Tereza

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o marido, Renato Góes, com a fillha

A atriz Thaila Ayalaexplodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta segunda-feira, 14, ao compartilhar um clique encantador de seu marido, o ator Renato Góes, ao lado da filha caçula do casal, Tereza, que está com três meses.

Na imagem postada no feed do Instagram, a artista, que também é mãe de Francisco, de 1 ano, mostrou o amado deitado em um sofá com a herdeira, que está usando um macacão claro, meias e dois lacinhos no cabelo.

Ao dividir o clique, a mamãe coruja se derreteu. "Eu simplesmente estou presa nessa foto!", confessou a famosa na legenda da postagem.

Os internautas se encantaram com a postagem e comentaram sobre a semelhança entre Renato e Tereza. "A cara do pai", disse uma seguidora. "Ela está muito linda. Que Deus o abençoe", escreveu outra. "Ela é simplesmente a cópia do Renato, só colocaram um lacinho rosa", falou uma fã.

Vale lembrar que neste último domingo, 13, foi comemorado o Dia dos Pais, e Thaila revelou que teve uma crise de choro. De cara inchada após derramar muitas lágrimas, ela apareceu nas redes sociais e abriu o coração. "Cara inchada por aqui… Parte 1 'é difícil não ter pai, dói!' Parte 2 'é difícil p c…. Ser mãe!'", desabafou ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Renato Góes revela momento tenso em casamento com Thaila Ayala

O ator Renato Góes foi o convidado de honra do último episódio do podcast Mil e Uma Tretas, comandado por sua esposa, a atriz Thaila Ayala, junto da atriz Julia Faria. Enquanto conversavam em um programa especial de dia dos pais, o artista revelou algumas situações complicadas que vivenciou durante o relacionamento com a amada, compartilhando alguns aprendizados que recebeu da mãe de seus filhos. Os dois estão juntos há 5 anos.

"Alguns dias atrás ela fez uma lista de tudo que eu não fazia como pai. No primeiro momento que eu li aquilo, eu pensei: 'Caramba, que cara mer** que eu sou'. E logo em seguida, eu falei: 'Não, cara. Ela está tentando chamar a minha atenção de alguma forma aqui'. Eu poderia pegar, chamar ela e ir ticando coisas. 'Olha, isso aqui tá certo, isso também. Isso mais ou menos. Isso do ponto de vista tá errado. Isso aqui eu nunca fiz'. Eu podia ir pra esse lugar, mas eu respirei um pouco e pensei", relatou em um trecho. Veja o comentário completo!