Após chorar muito, Thaila Ayala revela motivo de crise: ''Difícil''

De cara inchada, Thaila Ayala revela crise de choro e aponta motivos de angústia para derramar muitas lágrimas

A atriz Thaila Ayala revelou neste domingo, 13, que teve uma crise choro. De cara inchada após derramar muitas lágrimas, ela apareceu em um clique em sua rede social e compartilhou o momento de sua intimidade com os internautas.

A esposa de Renato Góes, que passou por momentos difíceis na infância com o pai, surgiu abalada no Dia dos Pais. Somado a isso, a famosa enfrentou um dos maiores desafios de sua vida ao ver a filha caçula, Tereza, com um problema de coração (CIV – comunicação interventricular) e tendo que ser operada com poucos meses de vida.

"Cara inchada por aqui… Parte 1 “é difícil não ter pai,dói!” Parte 2 “é difícil p c…. Ser mãe!”", desabafou Thaila Ayala sobre os motivos de sua crise de choro.

É bom lembrar que a artista já revelou fazer terapia para lidar com seus problemas. A modelo contou que era resistente em ser mãe e casar, mas acabou mudando de ideia conforme se relacionou com Renato Góes.

Recentemente, ela emocionou ao compartilhar vídeo desabafando como foi sofrer desde a gestação ao saber que Tereza tinha uma cardiopatia a ser reparada por cirurgia. "Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo!", disse ela ao exibir fotos da bebê indo e voltando da cirurgia.

Thaila Ayala revela que seu primogênito iniciou terapia após trauma

Na sexta-feira, 4, a atriz Thaila Ayala compartilhou uma experiência delicada na vida de sua família. Durante um bate-papo sincero com as influenciadoras Viih Tube e Tata Estaniecki no ‘Pod Delas’, a artista revelou que seu primogênito com o ator Renato Goés, Francisco, precisou passar em uma psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses.

A atriz contou que o pequeno teve dificuldades para se adaptar à chegada da irmã mais nova, Tereza, que tem apenas três meses: “Eu tô passando por um momento bem delicado agora. Meu neném foi para psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses. É complicado”, ela trouxe o assunto à tona.

“Primeiro teve a gravidez, ele é bebê, não consegue verbalizar, ele é muito pequenininho, entende que tem uma energia ali com a mão na barriga, entende de outra forma obviamente, mas não consegue se expressar”, a atriz desabafou sobre as dificuldades do pequeno.