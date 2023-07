Thaila Ayala revela como foi ida da filha para cirurgia: 'Sem saber se ela voltaria'

Thaila Ayala comove ao relatar como foi entregar a filha para os médicos na porta do centro cirúrgico: 'Nada te prepara'

A atriz Thaila Ayala comoveu seus seguidores ao relatar novos detalhes sobre quando a filha, Tereza, passou por uma cirurgia no coração. Ela escreveu um texto nas redes sociais para relembrar como foi entregar a filha nos braços dos médicos para o procedimento no centro cirúrgico e o que pensou naquele momento. A bebê nasceu com uma parte do coração aberta, que não fechou durante a gestação, chamada de Comunicação Interventricular (CIV), que é uma cardiopatia, e precisou ser operada nos primeiros meses de vida.

"Nada te prepara para esse dia, para esse momento. A caminho da cirurgia! A caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta. Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme, muito confiante! Minha irmã um dia falou: “você deve estar numa agonia só né?”. E eu respondi, do fundo do coração: “Quem crê em Deus não vive em agonia". E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Até a noite anterior. Pensar que aquela noite poderia ser a última, era como se o as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo!", disse ela.

E completou: "Eu sabia de todo meu coração que Deus estava cuidando de tudo, tudo, mas e se a vontade de Deus não fosse a mesma que a minha, eu sabia que ele estava do meu lado cada segundo, eu sentia o seu abraço apertado, ouvia sua voz dizendo eu tô aqui, sou teu pai, desamparada vocênão está. Confia! Mas se o que ele quisesse para mim não fosse exatamente o que eu precisa, que era a cura da minha filha. Ainda sim eu ouvia ele dizer “você será meu testemunho e Tereza também”, mas confesso que quando o sol amanheceu e a hora se aproximou o medo arrombou a porta da minha alma e gelou tudo por dentro. Fui eu e ela para sala de cirurgia, eu não sentia mais meu corpo, era como se tudo flutuasse numa massa de agonia, de desespero. Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca porque eu jamais teria conseguido, eu jamais vou esquecer daquele corpinho tão minúsculo naquela maca enorme".

Então, ela relembrou como foi ver a filha ser anestesiada. "Me deixaram ficar até ela apagar, colocaram a máscara de gás no rostinho dela e ela tentando se soltar olhando para mim como quem pede: “socorro mamãe, me ajuda”. Foi quando eu fui até o ouvido dela e cantei: “um dia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração”, que é a música que a gente canta desde que ela nasceu e que ela acalma na hora, ela acalmou e deixou ser anestesiada. Eu vi os olhinhos dela se fecharem. Ali meu mundo parou. Eu tive que ser carregada literalmente para fora da sala, era impossível deixá-la lá. E foram horas mais densas da história. Aqui falta palavras p conseguir descrever o que são essas horas. Até o telefonema: “ela está bem, deu tudo certo”! E aí também me falta vocabulário para tentar explicar o que é esse sentimento", afirmou.

Por fim, a atriz declarou: "O tamanho da gratidão é maior do que nós mesmos! É bonito demais, gostaria de viver para sempre com esse tamanho de gratidão no peito. Porque é tão maior que qualquer coisa e tudo junto, que a vida seria completamente diferente. Seguirei tentando! Obrigada Deus!".

Fotos em família

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, encantou ao surgir em clima de festa junina. No final de junho, a atriz compartilhou cliques de como foi o final de semana em família e chamou a atenção ao surgir com a herdeira mais nova vestida de caipirinha.

De vestido colorido e enfeite no cabelo, a caçulinha do casal deu um show de fofura em seu primeiro arraial. O irmão mais velho, Francisco, também encantou ao aparecer caracterizado para curtir o momento.

"Sobre um final de semana cheio de amor e São João!", compartilhou Thaila Ayala os cliques especiais de sua família aproveitando o clima junino.