Renato Góes revela momento tenso em casamento com Thaila Ayala: ‘Fez uma lista’

Ator Renato Góes expõe situação delicada que vivenciou em casamento com atriz Thaila Ayala

O ator Renato Góes foi o convidado de honra do último episódio do podcast Mil e Uma Tretas, comandado por sua esposa, a atriz Thaila Ayala, junto da atriz Julia Faria. Enquanto conversavam em um programa especial de dia dos pais, o artista revelou algumas situações complicadas que vivenciou durante o relacionamento com a amada, compartilhando alguns aprendizados que recebeu da mãe de seus filhos. Os dois estão juntos há 5 anos e são pais de Francisco, de um ano de idade, e Thereza, de apenas quatro meses de vida.

Enquanto falava sobre o relacionamento dos dois, o ator pernambucano revelou uma situação recente que o fez refletir. “Alguns dias atrás ela fez uma lista de tudo que eu não fazia como pai. No primeiro momento que eu li aquilo, eu pensei: 'Caramba, que cara mer** que eu sou'. E logo em seguida, eu falei: 'Não, cara. Ela está tentando chamar a minha atenção de alguma forma aqui’”, disse.

“Eu poderia pegar, chamar ela e ir ticando coisas. 'Olha, isso aqui tá certo, isso também. Isso mais ou menos. Isso do ponto de vista tá errado. Isso aqui eu nunca fiz'. Eu podia ir pra esse lugar, mas eu respirei um pouco e pensei”, continuou.

Pensando melhor, Renato decidiu que não deveria confrontar Thaila e questionar cada observação, mas sim, compreender a raiz da insatisfação. “Diversas vezes, até no início do relacionamento, quando percebia ela estranha comigo, perguntava o que era e ela dizia: 'Não é com você'. Então isso, de saber separar quando é o meu momento, e quando é o momento dela ajudou a passar por esse processo de uma forma super sadia”, explicou.

Thaila Ayala revela que seu primogênito iniciou terapia após trauma: 'Momento delicado'

Na última sexta-feira, 4, Thaila Ayalaparticipou do PodDelas, com Viih Tube e Tata Estaniecki, e revelou que seu primeiro filho com Renato Góes, Francisco, precisou passar por uma psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses. A artista contou que o pequeno teve dificuldades em se adaptar com a chegada da irmã mais nova, Thereza.

“Eu tô passando por um momento bem delicado agora. Meu neném foi para psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses. É complicado. Primeiro teve a gravidez, ele é bebê, não consegue verbalizar, ele é muito pequenininho, entende que tem uma energia ali com a mão na barriga, entende de outra forma obviamente, mas não consegue se expressar”, desabafou.