Thaila Ayala revela que seu primogênito iniciou terapia após trauma: 'Momento delicado'

Filho mais velho de Thaila Ayala e Renato Góes passou no psicólogo pela primeira vez com um ano e oito meses; entenda o motivo

Nesta sexta-feira, 4, a atriz Thaila Ayala compartilhou uma experiência delicada na vida de sua família. Durante um bate-papo sincero com as influenciadoras Viih Tube e Tata Estaniecki no ‘Pod Delas’, a artista revelou que seu primogênito com o ator Renato Goés, Francisco, precisou passar em uma psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses.

A atriz contou que o pequeno teve dificuldades para se adaptar à chegada da irmã mais nova, Tereza, que tem apenas três meses: “Eu tô passando por um momento bem delicado agora. Meu neném foi para psicóloga pela primeira vez com um ano e oito meses. É complicado”, ela trouxe o assunto à tona.

“Primeiro teve a gravidez, ele é bebê, não consegue verbalizar, ele é muito pequenininho, entende que tem uma energia ali com a mão na barriga, entende de outra forma obviamente, mas não consegue se expressar”, a atriz desabafou sobre as dificuldades do pequeno.

Thaila lembrou que precisou passar um tempo afastada de Francisco, por conta do diagnóstico de Tereza, que nasceu com uma cardiopatia: “A neném nasceu com problema, então assim que ela nasceu todo tempo e energia era médico, exame, hospital, virou a Tereza e ponto”.

Na sequência, a atriz relatou alguns dos sinais de alerta: “Teve vinda para São Paulo, dez dias longe de casa, longe dele, numa fase super importante (...) Chico não quer comer, se taca no chão, ele fica batendo a cabeça, de se machucar mesmo, meio que se punindo para chamar atenção”, ela desabafou.

Por fim, a artista revelou que o pequeno está com trauma após a chegada da irmã: “Minha analista trouxe várias possibilidades, então assim, agora ela fala: ‘Esquece a tetê, você precisa dar atenção pra ele. O Chico está com atraso de fala, não fala nada ainda, então fomos procurar ajuda, médica, psicanalista, falaram que nada mais é do que trauma”, concluiu.

Vale lembrar que Tereza foi diagnosticada com cardiopatia quando ainda estava na barriga, que acontece quando existe um buraco entre as cavidades do coração. A bebê precisou passar por uma cirurgia delicada, além de diversas internações, mas agora já está em casa com os pais e o irmãozinho.

Thaila Ayala abre o coração sobre planos de aumentar a família:

Ainda durante o ‘Pod Delas' desta sexta-feira, 4, Thaila Ayala também aproveitou sua participação para abrir detalhes com sinceridade sobre a possibilidade de aumentar a família com o ator Renato Góes. Mãe de dois, a artista contou que tem vontade de adotar, mas não pretende engravidar novamente.