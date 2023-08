Mais filhos? Thaila Ayala abre o coração sobre planos de aumentar a família: “Vontade”

Esposa de Renato Goés, Thaila Ayala fala com sinceridade sobre a possibilidade de ter mais filhos com o ator

A atriz Thaila Ayala falou com sinceridade sobre a possibilidade de aumentar a família com o ator Renato Góes. Mãe de dois, a artista abriu o coração sobre sua experiência com a maternidade nesta sexta-feira, 4, durante um bate-papo com as influenciadoras digitais Viih Tube e Tata Estaniecki no podcast ‘Pod Delas’’

Assim que as apresentadoras anunciaram o tema do programa ‘Engravidei e agora?’, Thaila disparou: “Espero nunca mais falar essa frase na minha vida, tá ótimo, mãe de dois, engravidei e agora a fábrica está fechadíssima, DIU marcado! DIU e pílula porque eu estou com tanto pânico de engravidar que estou usando os dois, não façam isso em casa”, confessou.

A atriz ainda negou que tenha mudado de ideia após as recentes complicações com a saúde da filha caçula, Tereza, que nasceu com uma cardiopatia e precisou passar por uma cirurgia em seus primeiros meses de vida: “Não [pretendo engravidar], tenho vontade de adotar, sempre tive, na verdade eu nunca tive vontade de ser mãe”, disse Thaila.

A artista também compartilhou uma parte emocionalmente delicada da maternidade, ao relembrar as perdas gestacionais que enfrentou antes do nascimento de seus dois filhos, Francisco, com um ano e sete meses, e a pequena Tereza, com 3 meses: "Na verdade, eu engravidei quatro vezes, perdi dois bebês e tenho dois filhos", ela relatou.

Além disso, Thaila enfatizou o quão especial foi sua primeira gestação, em fevereiro de 2021: "Igual a primeira vez não se repetiu, aquele sentimento da primeira vez, do primeiro positivo, é uma coisa tão louca. Como é que se explica isso quimicamente no seu corpo? É uma loucura, muito intenso", a artista relembrou.

Vale lembrar que Thaila e Renato estão juntos desde 2017, quando assumiram a relação no ano novo. Eles oficializaram a união com uma cerimônia belíssima em 2019 e celebraram a chegada do primeiro filho em dezembro de 2021, após enfrentarem dois abortos. Em abril deste ano, nasceu a caçula do casal.

