Thaila Ayala faz desabafo sincero sobre descoberta da segunda gravidez: “Crise de pânico"

Thaila Ayala revela detalhes inéditos sobre a gestação da filha caçula durante bate-papo com Viih Tube e Tata Estaniecki

A atriz Thaila Ayala aproveitou sua participação no ‘Pod Delas' nesta sexta-feira, 4, para abrir detalhes sobre a descoberta de sua segunda gravidez. Durante um bate-papo descontraído com as influenciadoras Viih Tube e Tata Estaniecki, a artista fez um desabafo sincero e falou sobre os desafios dessa nova jornada na maternidade.

Mãe de Francisco, que tem pouco mais de um ano, e da pequena Tereza, de apenas 3 meses, frutos do seu casamento com o ator Renato Góes, a artista contou que não estava preparada para ser mãe de dois tão cedo: “Fiz o teste só por precaução, estava atrasada, pensei ‘deve ser cisto, vou fazer o tal do teste pra tirar isso da cabeça. De repente, grávida. Foi o pior crise de pânico que eu tive na minha vida".

Thayla também contou que passou por algumas dificuldades durante a gravidez da caçula, quando o primogênito estava com apenas seis meses: “Tive uma gravidez muito difícil, mas um puerpério ótimo. Tive um grande sofrimento, que foi relacionado ao trabalho. Não só ao trabalho, mas sobre essa perda de identidade que a gente tem”, ela contou.

“Em qualquer lugar que eu chegava, do meu local de trabalho, só falavam da Thayla ‘mãe’. Naquele momento, eu tinha acabado de voltar a trabalhar, estava radiante e aí me descobri grávida, então foi aquela negação absoluta, aquela dor de novo, como assim? E o medo de acontecer as mesmas coisas que aconteceram com o Chico, a depressão...”, desabafou

“Veio o surto e virou uma crise de pânico e eu sozinha em casa. Estava de moletom, tirei a roupa e tive uma intuição de sobrevivência, deitei no chão gelado. Foi horrível, mas ali eu entendi, estava conectada com a minha fé e ouvi Deus falando comigo: “Cadê a sua fé? Confia em mim, eu sei o que é melhor para você”, ela finalizou.

Vale lembrar que a pequena Teresa nasceu com uma cardiopatia, diagnosticada quando ainda estava na barriga, a CIV, que acontece quando existe um buraco entre as cavidades do coração. A bebê precisou passar por uma cirurgia delicada, além de algumas internações em seus primeiros meses de vida.

