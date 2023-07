Thaila Ayala comemora um mês de cirurgia da filha, Tereza: ''Segundo aniversário''

Atriz Thaila Ayala emociona ao compartilhar vídeo com registros inéditos de Tereza no hospital e celebra um mês do renascimento da bebê após cirurgia

A atriz Thaila Ayala encheu seu feed de amor no sábado, 29 ao compartilhar um post emocionante sobre a filha mais nova, Tereza, de apenas 3 meses e fruto do seu casamento com o ator Renato Góes.

Mãe coruja, a artista comemorou um mês da cirurgia da pequena após período delicado na UTI. Tereza nasceu com uma cardiopatia diagnosticada quando ainda estava na barriga, a CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e pode prejudicar a ida do sangue para os outros órgãos.

Com um lindo vídeo com som de Gatinha Manhosa, na voz de Adriana Partimpim, reunindo registros da bebê no hospital, Thaila celebrou o renascimento da herdeira. Além de Tereza, Thaila e Renato também são pais de Francisco, de pouco mais de um ano.

"Um mês do seu renascimento, meu amor. Ver essas imagens e todas as etapas que passamos juntos, internação, cirurgia, UTI, CTI, internação, só me dá mais certeza da misericórdia do nosso pai! E cá estamos com você no colo em CASA e coração novo! Feliz segundo aniversário!!!", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, famosos deixaram mensagens de carinho. "Amém", disse Preta Gil. "Que lindo, @thailaayala. Muita saúde e uma vida maravilhosa pra sua pequena", desejou Tainá Muller. "Que benção! Milagre de Deus", falou Erica Mantelli. "Muitas felicidades", comentou Dira Paes. "Lindos! Saúde", escreveu Bianca Bin.

Confira:

Thaila Ayala volta a treinar após mais de dois anos

Thaila Ayala decidiu voltar a treinar após ficar mais de dois anos longe da academia. A atriz, mãe de Francisco, de 1 ano, e de Tereza, que completou três meses no dia 17, usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores.

A artista, casada com o ator Renato Góes, postou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de fotos tiradas em frente ao espelho da academia. Nos cliques, ela aparece usando um top e uma legging preta, deixando sua cintura fina à mostra.

Ao compartilhar os cliques, Thaila falou sobre a volta aos treinos. "828 dias sem pisar em uma academia, mais de dois anos sem treinar, mas o que não faltou por aqui foi levantamento de peso/criança. Agora vai!!!", escreveu ela na legenda da publicação.