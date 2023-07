Thaila Ayala volta a treinar na academia após mais de dois anos: "Agora vai"

Mãe de dois, a atriz Thaila Ayala contou que voltou a treinar após mais de dois anos longe da academia

Thaila Ayala decidiu voltar a treinar após ficar mais de dois anos longe da academia. A atriz, mãe de Francisco, de 1 ano, e de Tereza, que completou três meses no dia 17, usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores.

Nesta quinta-feira, 27, a artista, casada com o ator Renato Góes, postou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de fotos tiradas em frente ao espelho da academia. Nos cliques, ela aparece usando um top e uma legging preta, deixando sua cintura fina à mostra.

Ao compartilhar os cliques, Thaila falou sobre a volta aos treinos. "828 dias sem pisar em uma academia, mais de dois anos sem treinar, mas o que não faltou por aqui foi levantamento de peso/criança. Agora vai!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a atriz nos comentários. "As mães estão ON", disse uma seguidora. "Que mulher linda, meu Deus", escreveu outra. "Que bom que está tirando um tempo pra si", falou uma fã. "Maravilhosa", comentou mais uma.

Thaila, aliás, vem dividindo Thaila, aliás, passou alguns dias difíceis com a caçula, que precisou passar por uma cirurgia no coração, e no último domingo, 23, ela levou o primogênito, Francisco, para se divertir em um circo. "E teve circo. Teve sim senhô", contou ela.

Confira as fotos:

Após cirurgia, Thaila amamenta a filha

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um momento de sua rotina com sua filha caçula com Renato Góes, Tereza. Durante a madrugada, a modelo gravou a pequena, que passou por uma cirurgia no coração, alimentando-se de leite materno e esbanjou amor.

"Meu mundo todinho", escreveu a famosa ao gravar a amamentação da segunda herdeira. Ela ainda revelou em sua rede social que passou pelos perrengues da amamentação mais uma vez. Apesar de ter uma alta produção de leite, o que a possibilitou de doar até para bancos, a modelo mostrou que sofreu com machucados e até sangue saindo dos bicos.