Após cirurgia, Thaila Ayala amamenta a filha: 'Meu mundo todinho'

Recuperada! Thaila Ayala amamenta a filha, Tereza, que passou por cirurgia cardíaca, e encanta

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um momento de sua rotina com sua filha caçula com Renato Góes, Tereza. Durante a madrugada, a modelo gravou a pequena, que passou por uma cirurgia no coração, alimentando-se de leite materno e esbanjou amor.

"Meu mundo todinho", escreveu a famosa ao gravar a amamentação da segunda herdeira. Já mãe de um menino, de um ano, Francisco, Thaila Ayala revelou em sua rede social que passou pelos perrengues da amamentação mais uma vez.

Apesar de ter uma alta produção de leite, o que a possibilitou de doar até para bancos, a modelo mostrou que sofreu com machucados e até sangue saindo dos bicos. Mesmo assim, ela persistiu e continua alimentando a filha.

Nos últimos dias, a esposa de Renato Góes fez um bolo especial para celebrar os três meses da menina. Ela se inspirou na conquista da garota para enfeitar o doce. A famosa emocionou ao compartilhar vídeo desabafando como foi sofrer desde a gestação ao saber que Tereza tinha uma cardiopatia a ser reparada por cirurgia. "Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo!", disse ela ao exibir fotos da bebê indo e voltando da cirurgia.

Cirurgia da filha de Thaila Ayala e Renato Góes

O ator Renato Góes e a atriz Thaila Ayala relembraram a cirurgia que a filha caçula, Tereza, realizou há pouco tempo durante uma entrevista no programa Fantástico, da Globo. Os dois contaram que a herdeira nasceu com CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e pode prejudicar a ida do sangue para os outros órgãos.

Tereza veio ao mundo de 39 semanas de gestação em um parto cesárea e foi operada com 2 meses de vida. A cirurgia é feita com a criança intubada e com o peito aberto. Na entrevista, Renato relembrou o susto que levou ao ouvir do médico sobre o quanto a cirurgia era invasiva. “O médico disse: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. E também disse: 'É abrindo'. Eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, contou ele.

Apesar do desafio, Tereza teve uma boa reação durante a cirurgia e já teve alta hospitalar após 10 dias internada. Tanto que os pais só têm o que celebrar. “Toda essa dificuldade que passou para a gente, vamos valorizar as duas vidas [dos dois filhos]. E que a gente consiga ser sempre esses pais presentes”, disse o ator.