Após expor dificuldade, Thaila Ayala surge amamentando a filha recém-nascida, Tereza

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto amamentando a filha caçula

A atriz Thaila Ayala (37) está expondo vários detalhes da maternidade real em suas redes sociais, e nesta quinta-feira, 4, ela dividiu com os seguidores um registro em que aparece amamentando a filha, Tereza, que nasceu no dia 16 de abril.

No clique publicado no feed do Instagram, a mulher do ator Renato Góes (36) aparece sentada em sua cama, apenas de camisola, dando um peito para a herdeira e tirando leite do outro com uma bombinha. A pequena usa um macacão vermelho.

Os admiradores da artista elogiaram o registro e a forma que ela fala sobre a maternidade. "Você me inspira, minha deusa!", confessou uma seguidora. "Apesar da carinha de exausta, você está linda! Sem romantizar", falou outra. "Um amor que machuca, mas ao mesmo tempo cura! Estamos juntas!", comentou uma fã. "Só mesmo quem já passou pelas dores sabe o quanto tudo é doloroso, mas sempre válido", escreveu mais uma.

Thaila, que também é mãe de Francisco (1), revelou recentemente que está enfrentando vários desafios na hora de amamentar a caçula. "O problema do meu peito agora é o ducto obstruído e começou uma mastite. Eu sei que passa. Persistir e aguentar também a dor. Um dia de cada vez", disse ela ao gravar alguns vídeos nos Stories do Instagram.

Confira a foto de Thaila Ayala amamentando a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila chora ao desabafar sobre a maternidade

Na última terça-feira, 2, Thaila usou as redes sociais para fazer um comovente desabafo sobre a maternidade. Ela compartilhou no feed do Instagram um vídeo em que aparece chorando no banheiro, e deu detalhes sobre algumas dificuldades que está enfrentando nessas primeiras semanas de vida de Tereza.

"Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro?… É um peito que não cicatriza nunca, sangra, dói, dói muito, uma neném que troca a noite pelo dia, grita de dor da barriguinha, aquele grito que tira qualquer mãe de si, uma cólica do útero voltando para lugar", lamentou ela em um trecho do desabafo, confessando que sente culpa por não conseguir dar tanta atenção ao primogênito.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!