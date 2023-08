Filha caçula de Thaila Ayala esbanja fofura em novas fotos

Thaila Ayala celebra os 4 meses de vida da filha caçula, Tereza, com álbum de fotos da bebê

A atriz Thaila Ayala está em festa nesta terça-feira, 15. Isso porque sua filha caçula, Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes, acaba de completar 4 meses de vida. Para celebrar a data especial, a mãe coruja abriu um álbum de fotos da herdeira nas redes sociais.

Nas imagens, Tereza esbanjou fofura ao mostrar o seu sorrisão no rosto e sua beleza. “Segura esse desfile de moda de Tete! Quatro meses de alegria do neném mais sorridente do mundo”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, os fãs fizeram vários comentários sobre a menina. “A cara do pai”, disse um seguidor. “Coisinha mais linda”, declarou outro. “Linda demais”, afirmou outro. “A versão feminina do pai, fofa!”, declarou mais um.

Filha de Thaila Ayala e Renato Góes fez cirurgia no coração

Há poucas semanas, Thaila Ayala e Renato Góes participaram do Fantástico, da Globo, para contarem mais detalhes sobre a cirurgia da filha caçula, Tereza. Os dois contaram que a herdeira nasceu com CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e pode prejudicar a ida do sangue para os outros órgãos.

Tereza veio ao mundo de 39 semanas de gestação em um parto cesárea e foi operada com 2 meses de vida. A cirurgia é feita com a criança intubada e com o peito aberto. Na entrevista, Renato relembrou o susto que levou ao ouvir do médico sobre o quanto a cirurgia era invasiva. “O médico disse: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. E também disse: 'É abrindo'. Eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, contou ele.

Apesar do desafio, Tereza teve uma boa reação durante a cirurgia e já teve alta hospitalar após 10 dias internada. Tanto que os pais só têm o que celebrar. “Toda essa dificuldade que passou para a gente, vamos valorizar as duas vidas [dos dois filhos]. E que a gente consiga ser sempre esses pais presentes”, disse o ator.

Por sua vez, Thaila completou: “Tudo isso veio para transformar. A gente vê tudo de um jeito diferente. Ela veio para transformar muita coisa”.