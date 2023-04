Claudia Raia encanta ao celebrar a primeira páscoa de Luca

Com um filtro de coelhinho, Claudia Raia exibe detalhes da primeira páscoa do filho caçula, fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia (56) encantou seus mais de 8 milhões de seguidores no Instagram neste domingo, 9, ao compartilhar alguns registros da primeira páscoa do filho caçula, Luca, que tem apenas um mês de vida. A atriz posou ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53) e do recém-nascido, usando um filtro de coelhinho para celebrar a ocasião.

No clique, os papais babões surgem sorridentes, com os rostos desenhados pela tecnologia. O pequeno também não escapou do registro e surgiu em pé, apoiado no colo da mamãe, enquanto usava o filtro de coelhinho. Na legenda da publicação, Claudia se derreteu com a celebração: “Renascer sempre! Feliz Páscoa!”, a atriz escreveu.

Na sequência, Claudia adicionou uma foto da filha, Sophia Raia, de 20 anos, fruto do relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari (65). No registro, a modelo aparece sozinha e também posa com o filtro de bichinho para comemorar a ocasião em família.

Pelos stories, Claudia também compartilhou diversos registros da data especial. No primeiro deles, ela surge sem maquiagem usando outro filtro de coelhinho em seu rosto, com o pequeno aninhado em seu colo. Em seguida, ela mostrou o menino dormindo em seu carrinho, acompanhado de duas pelúcias do bichinho, que é símbolo da páscoa.

Claudia Raia na primeira páscoa com o filho caçula - Reprodução/Instagram

Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello em sua primeira páscoa - Reprodução/Instagram

