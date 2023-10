Claudia Raia é flagrada em cena fofíssima com o filho caçula, Luca

Depois de gravar suas cenas para Terra e Paixão, Claudia Raia volta para São Paulo e reencontra ao filho caçula, Luca, no aeroporto

A atriz Claudia Raia foi flagrada em um momento encantador com seu filho caçula, Luca, de 8 meses, e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello. Os paparazzi registraram quando ela reencontrou a família em um aeroporto de São Paulo após passar alguns dias longe deles.

A estrela estava no Rio de Janeiro na última semana para gravar sua participação especial na novelaTerra e Paixão, da Globo, na qual interpreta a mãe de Luigi (Rainer Cadete). Agora, ela voltou para casa e curtiu o reencontro com seu bebê.

Raia foi fotografada ao abraçar e dar beijos em seu bebê sob o olhar atento do maridão.

Fotos: Araujo / AgNews

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.

A atriz também é mãe de dois meninos, Enzo Celulari e Luca Homem de Mello.