Claudia Raia começa a gravar a novela Terra e Paixão. Saiba qual será a personagem dela!

Claudia Raia vai ao estúdio da novela Terra e Paixão pela primeira vez para iniciar a gravação de suas cenas

A atriz Claudia Raia já começou a gravar suas cenas para a novela Terra e Paixão, da Globo. Nesta terça-feira, 10, ela esteve nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e já se divertiu ao reencontrar os colegas da equipe da trama e também o elenco.

Nos stories do Instagram, ela apareceu no camarim com a equipe de caracterização da trama. “Estou eu na Globo depois de 250 anos e encontro todo mundo que conheço da vida inteira. São 40 anos aqui. Eles continuam me mimando com muito amor e muito carinho. Aí fico agarrada nessa gente e não consigo mais sair”, disse ela.

A atriz também encontrou com o ator Rainer Cadete enquanto estava indo para um dos estúdios da novela. Ele comemorou a oportunidade de atuar com a atriz. "Onde que eu ia imaginar que ia ter uma mãe como essa? Sonho!”, disse ele.

Na história, Claudia Raia vai interpretar a personagem Emengarda, que é a mãe de Luigi (Rainer Cadete). Ela é como seu filho e vive de dar golpes. Porém, o dinheiro dela acabou e ela decidiu ir atrás do filho.

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.

A atriz também é mãe de dois meninos, Enzo Celulari e Luca Homem de Mello.