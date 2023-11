Claudia Raia combina look com o filho caçula e encanta: 'Comemorar'

Para festa de 9 meses de Luca, Claudia Raia combina look com o pequeno e encanta ao exibir resultado

A atriz Claudia Raia encantou ao surgir combinando o look com o filho caçula, Luca, que está prestes a completar seus nove meses de vida. Neste sábado, 11, a famosa postou um clique com o herdeiro no colo e falou sobre estarem testando roupas.

Usando um vestido preto longo com cinto e sandálias com detalhe dourado, a artista surgiu cheia de poder enquanto bebê posou vestindo também uma roupa preta, com muita fofura. Claudia Raia então revelou o que estavam fazendo.

"Eu e a mamãe escolhendo nossos lookinhos pra comemorar meus 09 meses de vida amanhã", contou a musa. Nos comentários, os internautas e o papai, Jarbas Homem de Mello logo encheram a dupla de elogios. "Meus amores", babou o marido pela atriz. "Lindos demais", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Luca impressionou com sua aparência. Em crescimento, o menino surgiu sorrindo e exibiu sua evolução. Além dele, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Em entrevista ao programa 'Encontro', ela revelou que as duas décadas de diferença não atrapalham na construção de uma relação sólida entre os irmãos:"Eles são padrinhos do Luca. Então é muito lindo, porque é uma relação de irmão, meio de padrinho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Saiba como é a mansão luxuosa de Claudia Raia

A atriz Claudia Raia mora em uma mansão luxuosa! Nesta semana, ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais mostrar os detalhes da decoração da propriedade em que mora com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho do casal, Luca.

Na propriedade enorme, a família conta com sala de estar com pé direito alto, sofás na cor cinza, poltronas estilosas, tapete arredondado, uma lareira de ferro e grandes portas de vidro. Enquanto isso, a área externa conta com piscina de azulejos verdes e várias espreguiçadeiras estilosas para relaxar nos dias de sol com direito a vista para o lago. Confira!