Marido de Claudia Raia divide clique encantador com o filho: "Pai babão"

Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, encantou os fãs ao postar um clique ao lado de Luca

Jarbas Homem de Mello explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar uma foto com o filho, Luca, de oito meses, fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia.

Na foto postada no feed do Instagram, o ator aparece deitado na cama, enquanto o herdeiro está todo sorridente ao seu lado. No registro, já é possível ver os primeiros dentinhos do pequeno. "Hoje papai e mamãe tiveram uma pequena folga e foi pura diversão! Pai babão", se derreteu ele na legenda.

O clique encantou os fãs, que encheram a postagem de mensagens fofa. "Ahhhh que foto deliciosa, que sorriso contagiante!", disse a jornalista Renata Ceribelli. "Papai babão! Que felicidade hein?", comentou o ator Luiz Fernando Guimarães. "Que risada gostosa. Muito querido", escreveu uma seguidora. "Os dentinhos", observou outra. "Não dou conta", confessou uma fã.

Além de Luca, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Em entrevista ao programa 'Encontro', na Globo, a atriz revelou que as duas décadas de diferença não atrapalham na construção de uma relação sólida entre os irmãos. "Eles são padrinhos do Luca. Então é muito lindo, porque é uma relação de irmão, meio de padrinho", disse a artista.

Confira a publicação:

Confira a publicação:

Saiba como é a mansão luxuosa de Claudia Raia

A atriz Claudia Raia mora em uma mansão luxuosa! Nesta semana, ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais mostrar os detalhes da decoração da propriedade em que mora com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho do casal, Luca.

Na propriedade enorme, a família conta com sala de estar com pé direito alto, sofás na cor cinza, poltronas estilosas, tapete arredondado, uma lareira de ferro e grandes portas de vidro. Enquanto isso, a área externa conta com piscina de azulejos verdes e várias espreguiçadeiras estilosas para relaxar nos dias de sol com direito a vista para o lago. Confira!