Cintia Dicker se derrete ao mostrar Pedro Scooby com a filha, e web compara: ''A cara do papai''

Modelo Cintia Dicker se declara ao compartilhar lindo clique do marido, Pedro Scooby, em momento fofo com a herdeira do casal, Aurora

Na manhã desta segunda-feira, 16, a modelo Cintia Dicker (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador da família!

Em sua conta oficial do Instagram, a mamãe de primeira viagem iniciou o dia com um clique fofíssimo do marido, Pedro Scooby (34), com a filha recém-nascida do casal, a pequena Aurora, que chegou ao mundo no final do mês de dezembro.

Na imagem, o surfista aparece com a bebê no colo, que dorme no peito do pai e ganhou um chamego do ex-BBB. Cintia se derreteu ao ver a cena e resolveu dividir com os fãs.

"Nem sei o que falar… apenas AMAR", escreveu Cintia Dicker ao legendar a publicação, recebendo elogios da web, que chegou a falar da semelhança da bebê com os pais.

"Será que ainda é muito cedo pra falar que ela é a cara do papai? hahaha", disse uma seguidora. "A boquinha é a da mamãe. Que Deus Abençoe", destacou outra. "Carinha da mamãe", comparou uma terceira. "A gente sente daqui esse amor. Vocês merecem todo amor do mundo!", desejou mais uma. "Lindos todo amor do mundo pra vocês, Aurora perfeita, a cara do pai", comentou outra internauta.

Confira a foto de Pedro Scooby com a filha, Aurora:

Cintia Dicker fala de Aurora e faz desabafo após período na UTI

Após alta da filha do hospital, Cintia Dicker falou da saúde da filha recentemente e agradeceu as mensagens de carinho que a família recebeu após as cirurgias da pequena. Aurora precisou ficar na UTI depois de passar por três procedimentos. Ela recebeu alta no dia 10 e já está em casa.

"Agora já dá pra voltar aqui e falar com vocês, coração tá calminho, calminho! Aurora tá pleníssima, acordou de 3 em 3 horas pra mamar, mas fora isso, tudo certo! Eu queria agradecer muito, muito, muito, de coração, a todas as orações, todas as correntes, a energia positiva, o amor que todos vocês mandaram pra Aurora, pra nossa família num momento tão delicado e frágil que a gente tava. Podem ter certeza que vocês ajudaram muito, minimizando um pouco as coisas pesadas que tavam acontecendo. Tudo junto... Então, muito obrigada, mesmo, mesmo, mesmo!", iniciou a ruiva.

