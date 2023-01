Cintia Dicker fala de Aurora e faz desabafo após período na UTI: ''Eu não tinha noção''

Modelo Cintia Dicker comenta sobre saúde de Aurora após alta e conta sobre os momentos da filha na UTI: ''Só quem já viveu aquilo vai entender''

Após alta da filha do hospital, a modelo Cintia Dicker (36) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para falar da saúde da filha e agradecer as mensagens de carinho que a família recebeu após as cirurgias da pequena.

Aurora, fruto do casamento com o surfista Pedro Scooby (34), nasceu no final de dezembro e precisou ficar na UTI depois de passar por três procedimentos. Ela recebeu alta na terça-feira, 10, e já está em casa.

"Agora já dá pra voltar aqui e falar com vocês, coração tá calminho, calminho! Aurora tá pleníssima, acordou de 3 em 3 horas pra mamar, mas fora isso, tudo certo! Eu queria agradecer muito, muito, muito, de coração, a todas as orações, todas as correntes, a energia positiva, o amor que todos vocês mandaram pra Aurora, pra nossa família num momento tão delicado e frágil que a gente tava. Podem ter certeza que vocês ajudaram muito, minimizando um pouco as coisas pesadas que tavam acontecendo. Tudo junto... Então, muito obrigada, mesmo, mesmo, mesmo!", iniciou a ruiva.

A influenciadora disse que está recebendo muitas mensagens das pessoas querendo saber sobre o processo e pensa em fazer um relato sobre o momento difícil na UTI. "Eu queria primeiro parabenizar a todas as mães de UTI Neo. A força que a gente tem naquele lugar que não tem explicação... Acho que só quem já viveu aquilo vai entender o que eu to falando", desabafou.

"Eu não tinha noção de como era e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu não vejo sendo muito falado, mas eu vou preparar uma coisa bem legal pra vocês pra gente poder trocar mais sobre essa realidade que existe pra muita gente", acrescentou Cintia.

"É lotado de bebezinho, têm muitos pais sofrendo e têm muitos anjos, que são os médicos, os enfermeiros. Quero muito falar sobre isso e até preparar as pessoas que vão passar por isso. Eu cheguei lá sem saber nada, fui pega de surpresa", finalizou ela, ressaltando que Aurora está bem.

Confira a publicação de Cintia Dicker sobre a filha Aurora:

Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram alta hospitalar de Aurora

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker comemoraram a alta hospitalar da filha, Aurora, que ficou duas semanas internada em um hospital no Rio de Janeiro. A bebê precisou passar por duas cirurgias após o nascimento, mas os pais não revelaram qual foi o diagnóstico da menina. Na terça-feira, 10, eles anunciaram que a menina já saiu do hospital e está em casa.

Para celebrar este momento especial, eles mostraram a primeira foto do rosto da filha na cadeirinha dentro do carro e também registraram quando a bebê foi amamentada pela primeira vez em casa. Na legenda do post, os dois agradeceram pelo apoio que receberam durante a internação da filha.

