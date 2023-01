Pedro Scooby e Cintia Dicker celebram a alta hospitalar da filha, Aurora

Após duas semanas da filha internada, Pedro Scooby e Cintia Dicker mostram a primeira foto do rosto da bebê: 'Chegou o grande dia!'

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker comemoraram a alta hospitalar da filha, Aurora, que ficou duas semanas internada em um hospital no Rio de Janeiro. A bebê precisou passar por duas cirurgias após o nascimento, mas os pais não revelaram qual foi o diagnóstico da menina. Agora, nesta terça-feira, 10, eles anunciaram que a menina já saiu do hospital e está em casa.

Para celebrar este momento especial, eles mostraram a primeira foto do rosto da filha na cadeirinha dentro do carro e também registraram quando a bebê foi amamentada pela primeira vez em casa. Na legenda do post, os dois agradeceram pelo apoio que receberam durante a internação da filha.

"Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós! Aos médicos: Dr Jofre, Gilmar que a operou, Flavia nossa anestesista e fotógrafa (que deixou tudo mais leve na hora do parto), Vivi, nossa obstetra que acompanhou tudo desde o começo e toda a equipe da Perinatal Laranjeiras! Nossa gratidão eterna a vocês! Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem vinda Aurora!", escreveram.