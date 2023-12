Bárbara Evans desabafa sobre período de puerpério: "Não tive tempo"

Após dar à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans desabafa sobre período de puerpério e susto que teve com sua filha mais velha, Ayla

No fim de novembro, a modelo Bárbara Evans deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. No entanto, ela passou por um grande susto com sua primogênita, Ayla, de 1 ano, que precisou ser submetida a uma cirurgia após engasgar com um amendoim.

Em conversa com seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 26, a filha de Monique Evans relembrou o sufoco em que passou e confessou que ele afetou seu período de puerpério. Através de uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, a famosa falou um pouco mais sobre o assunto.

Um de seus seguidores lhe questionou sobre estava sendo esse período pós-parto. Sincera, Bárbara confessou que não estava sendo fácil. "Nos primeiros dias eu fiquei bem abalada. Mas com 10 dias de vida dos meninos, a Ayla precisou que eu estivesse muito forte. Ela engasgou e acabou tendo que passar por uma cirurgia", explicou a loira.

Logo em seguida, ela desabafou sobre não ter tido a oportunidade de deixar seu corpo descansar. "Eu não tive tempo de ter puerpério, tive que ser muito mais forte do que eu jamais imaginei ser", disse Bárbara.

Foto: Reprodução / Instagram

No último dia 14, a famosa chegou a desabafar sobre o processo de recuperação da filha e respondeu alguns comentários negativos sobre ela estar expondo sua situação para chamar atenção.“Não estou fazendo isso por mim, e sim por todos. Estou fazendo isso para alertar mães e pais para que isso não aconteça com nenhuma criança. Esse é o meu intuito. A minha filha ainda não está curada. Não é um assunto fácil de ser falado”, confessou.

Bárbara Evans rebate comentário negativo sobre seu marido

No último dia 18, Bárbara Evans precisou usar suas redes sociais para defender seu marido, o empresário Gustavo Theodoro, de um comentário negativo. Em conversa com seus seguidores por meio de uma caixinha de perguntas, a modelo recebeu uma crítica ao pai de seus filhos.

"Filma o Gustavo com os gêmeos. Parece que ele só gosta da Ayla", disse o seguidor. Irritada, Bárbara não deixou barato e demonstrou o quanto ficou chateada com a afirmação. "Que coisa horrível. É óbvio que ele gosta de todos os filhos. Acontece que a Ayla já entende, então procuramos dar mais atenção para ela não ter ciúmes dos irmãos", justificou a famosa.