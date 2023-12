Bárbara Evans rebate comentário negativo sobre seu marido: "Horrível"

Após receber um comentário negativo sobre seu marido, Gustavo Theodoro, Bárbara Evans dá bronca e rebate internauta em suas redes sociais

A modelo Bárbara Evans não deixou os internautas falarem mal de seu marido, o empresário Gustavo Theodoro, nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 18, em conversa com seus seguidores, a filha de Monique Evans rebateu um comentário negativo que recebeu sobre o pai de seus filhos, Ayla, de 1 ano, e os recém-nascidos, Álvaro e Antônio.

Respondendo a uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital recebeu uma crítica direcionada ao seu marido. "Filma o Gustavo com os gêmeos. Parece que ele só gosta da Ayla", disse o seguidor.

Irritada, Bárbara não deixou barato e demonstrou o quanto ficou chateada com a afirmação. "Que coisa horrível. É óbvio que ele gosta de todos os filhos. Acontece que a Ayla já entende, então procuramos dar mais atenção para ela não ter ciúmes dos irmãos", justificou a modelo.

Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans rebate comentários sobre seu corpo pós-parto

Recentemente, Bárbara Evans também precisou rebater outros comentários de alguns internautas. Na última sexta-feira, 14, a modelo, que recentemente deu à luz a gêmeos, afirmou que seu corpo estava demorando muito tempo para voltar a ser o que era antes. Em comparação, ela tomou base a gravidez de sua filha, Ayla, de 1 ano.

No entanto, alguns internautas não interpretaram muito bem os comentários da influenciadora. Na web, eles afirmaram que a influenciadora digital estava reclamando do processo e a detonaram nas redes sociais.

Em resposta, Bárbara chegou a comentar em um dos posts e deixou claro as suas intenções. "Tudo eu preciso me explicar, né? EU FALEI QUE DEMORA, porque na minha primeira gestação, com 20 dias eu já estava muito melhor do que estou agora. Estou apenas me comparando comigo mesma! Vocês julgam demais. Quanto comentário horrível. Está demorando mais para voltar e ESTÁ TUDO BEM. Foi só uma observação", escreveu ela.

Mais tarde, Bárbara retornou aos stories de seu Instagram e comentou sobre a onda de comentários negativos que recebeu. "Acabei de sair em um Instagram aí, e só para deixar claro, eu falei que meu corpo está demorando para voltar porque estou me comparando a gestação da minha filha. E com a mesma quantidade de dias do [pós-parto] da Ayla, eu já estava bem melhor. Era só um comentário, uma observação, e tá tudo bem. Agora foi de gêmeos, eu fiquei bem maior, e tá tudo bem", explicou.

Ela ainda afirmou que não teve a intenção de reclamar. "Eu só comentei que tá demorando mais, porque com 20 dias da Ayla eu já entrava em um shorts. Só foi uma observação, isso não quer dizer que eu estou reclamando. Quem me segue aqui sabe. Não usamos filtro, eu falo o que dá na telha, eu ligo isso aqui e começo a falar. Aqui o negócio é vida real", disse Bárbara.