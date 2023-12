Bárbara Evans revela detalhes de recuperação da filha: 'Levar um tempo'

Ayla, filha caçula da Bárbara Evans precisou passar por cirurgia por engasgar com amendoim; modelo atualizou seguidores a respeito de estado da filha

Bárbara Evans atualizou seus fãs a respeito do estado de saúde de Ayla, sua filha com Gustavo Theodor, após a menina se engasgar com amendoim e precisar passar por uma cirurgia. A modelo foi às redes sociais, nesta quarta-feira, 13, dar detalhes do processo de recuperação da pequena e tranquilizar seus seguidores.

"Vou levar a Ayla na pediatra. Ontem, quando o fisioterapeuta chegou aqui, ele falou que ela tinha dado uma piorada, mas aí depois da fisioterapia melhorou", disse por meio dos stories do seu perfil no Instagram.

Em seguida, reconheceu: "Mas assim, é todo um processo. Não quer dizer que ela esteja curada ainda". "Vai levar um tempo, temos que ter calma nessa reabilitação dela e fazer tudo certinho, dar os remédios, bonitinho, e fazer nossa parte. Dói o coração, mas é o que a gente precisa fazer", concluiu.

Bárbara Evans atualiza seguidores sobre estado de saúde de Ayla após filha se engasgar com amendoim pic.twitter.com/AoOxJN1KYq — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) December 13, 2023

A pequena foi levada às pressas ao hospital no domingo, 10, em a pequena engasgou com pedaços de amendoim que ficaram presos em sua garganta, dificultando a respiração. Ao observar que algo não estava bem, ela correu com a pequena para o hospital.

"Ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela", contou. Embora os médicos tenham afirmado que estava tudo certo, ela seguiu sentindo que algo não estava bem, já que a pequena não conseguia sequer dormir.

A filha de Monique Evans voltou ao hospital com a filha. A médica então decidiu fazer uma broncoscopia, um procedimento realizado com anestesia. "O procedimento foi 16h30 da tarde, mais ou menos, e deu tudo certo. Eles conseguiram tirar 95% do amendoim. Porque, na verdade, como o amendoim estava ali desde sexta-feira, ele amoleceu. Ficou uns 5% de uma coisica de nada, lá no finalzinho, que se Deus quiser, vai sair naturalmente".

Bárbara Evans mostra prévia de ensaio newborn

Fofura vem aí! Bárbara Evans resolveu dar alguns spoilers em suas redes sociais sobre o um ensaio newborn que fez com os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de 15 dias nesta terça-feira, 12. No vídeo, os meninos estão em uma cestinha com manta marrom ao lado de botas de caubói.

Álvaro e Antônio nasceram prematuros no último dia 27. O método de ensaio fotográfico "newborn" consiste no registro de bebês entre 20 e 30 dias dormindo em diferentes poses e acessórios.