Alerta de fofura! Claudia Raia mostra Luca com os cachorros: 'Todos juntos'

Claudia Raia mostra o caçula Luca com os cachorrinhos e explode o fofurômetro com momento da intimidade

A atriz Claudia Raia passou dos limites da fofura ao mostrar um momento de sua filho caçula, Luca, de cinco meses, com seus cachorrinhos. Nesta quinta-feira, 27, a famosa abriu a intimidade e exibiu o registro do pequeno em casa.

Sentado em um travesseiro de vaquinha, o herdeiro da artista com Jarbas Homem de Mello apareceu fofíssimo interagindo com seus irmãos de quatro patas, Sushi e Sashimi, cachorrinhos de pelos brancos, que também encantaram na aparição.

"Todos juntos! Sushi, Sashimi e Luca", escreveu Claudia Raia ao mostrar o trio cheio de charme em cima de um sofá azul, de sua casa, na cidade de São Paulo.

Ainda nos últimos dias, a famosa deixou os internautas babando ao mostrar o dia em que Luca foi tirar seus primeiros documentos. O garoto surgiu belíssimo em uma foto 3x4 e surpreendeu com seu comportamento para realizar o registro.

De volta a sua rotina com trabalho, a atriz revelou como faz para tirar leite no caminho dos compromissos. Na rede social, ela parou tudo ao aparecer amamentando Luca em uma pausa, em que apareceu de look transparente, joias e produção feita.

Amamentando Luca, Claudia Raia posa com os filhos, do ex-casamento com Edson Celulari

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar um momento com os três filhos. Neste domingo, 23, a famosa compartilhou os registros de sua intimidade cheios de amor e encantou os internautas ao exibir os herdeiros unidos.

No clique, a artista, de 56 anos, surgiu amamentando o caçulinha Luca, de 5 meses, fruto de seu casamento atual com Jarbas Homem de Mello. Ao lado dela, Sophia Raia e Enzo Celulari, do relacionamento que teve com Edson Celulari, apareceram admirando o irmão mais novo.

"O melhor lugar do mundo", escreveu Claudia Raia ao aparecer radiante agarradinha com seus filhos mais velhos, que se dividem entre o Brasil e os EUA, entre outros compromissos que os jovens têm.

