Claudia Raia revela como faz para tirar leite no trabalho: 'To levando'

A caminho do trabalho, Claudia Raia revela como tira o leite materno e mostra truque na prática

A atriz Claudia Raia voltou a trabalhar e mostrou como faz para continuar amamentando o filho, Luca, de cinco meses. Após publicar uma foto alimentando o bebê em uma pausa nos bastidores, a artista revelou nesta sexta-feira, 21, um truque parar tirar o leite para o caçula.

Com o sutiã aberto e exibindo um acessório no peitoral, a famosa contou que usa uma máquina elétrica para retirar o líquido. Claudia Raia então mostrou que não tem nenhum trabalho além de colocar o acessório.

"Vocês tão pensando que ela tá levando aqui? to levando a máquina de tirar leite, gente, então você coloca, hands free (mãos livres), olha que maravilha, aí vai tirando leite até a hora de eu chegar, que eu to indo trabalhar, to indo fazer uma participação em um programa novo no Multishow, então tô gostando que tô indo representar", contou ela sobre continuar sua vida artística conciliando com a maternidade.

Nos últimos dias, Claudia Raia comemorou com a família os cinco meses de Luca. Com uma festinha simples, mas cheia de classe, ela celebrou mais um mês de vida do caçulinha. Os cliques do momento renderam vários comentários, principalmente porque o bebê apareceu fazendo charme com muito carisma.

Além dele, a atriz teve Enzo Celulari e Sophia Raia com o ator Edson Celulari. Atualmente, ela é casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve Luca.

De look transparente, Claudia Raia amamenta o filho: 'Poderosa'

Mãe pela terceira vez, a atriz Claudia Raia, de 56 anos, vem mostrando não haver limites para maternidade. Nesta quinta-feira, 20, a famosa registrou um momento no trabalho com o filho, Luca, de cinco meses e deu um show de poder.

Toda produzida, de cabelo e maquiagem feitos, a artista surgiu deslumbrante vestindo um look com transparência. A famosa então pediu para alguém tirar o clique com o herdeiro caçula e mostrou como está sendo sua rotina após o nascimento do pequeno, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

"A legenda é com vocês", disse ela ao exibir o momento inspirador. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Queen", escreveu Isis Valverde rainha em inglês. "Poderosa", definiram outros. "Que plenitude! Que mulher", exclamaram outros.