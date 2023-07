Claudia Raia encanta ao mostrar o primeiro RG do filho: "Que lindo"

A atriz Claudia Raia postou um vídeo mostrando o processo do filho caçula, Luca, para tirar o documento de identidade

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 26, ao postar um novo vídeo do filho caçula, Luca, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Na gravação, a artista mostra herdeiro tirando o seu primeiro RG, e ele explodiu o fofurômetro ao fazer pose e sorrir para a foto. "Olha só quem foi tirar o RG com a mamãe", escreveu a famosa na legenda do vídeo postado no feed do Instagram.

"Hoje é o dia de tirar o meu RG com a mamãe. Agora eu tenho CPF e RG. A minha foto foi de primeira! E agora vão sujar meu dedo, vou aproveitar e vou morder a mão da mamãe", diz o áudio do vídeo como se fosse Luca contando sobre seu dia.

Os seguidores se derreteram com a postagem. "Que lindo!!! Esse cabelinho repartido do lado, é muito charme!", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda!!", escreveu outra. "Além de ser muito príncipe, ainda deu um sorriso lindo", comentou uma fã. "Que lindo. Muito importante que as mamães façam o RG dos filhos. Parabéns @claudiaraia por postar e dar este exemplo", afirmou mais uma.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Encontro com Isabelle Drummond

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar a foto de um encontro muito especial. Nesta última terça-feira, 25, a atriz recebeu a visita de Isabelle Drummond, que foi conhecer Luca.

No clique publicado no feed do Instagram, os três aparecem sorridentes, sentados juntos em um sofá, e Claudia se derreteu pelo encontro, ressaltando que a atriz era a única 'filha' que ainda não tinha visto o herdeiro pessoalmente. "Luquinha conheceu a irmã que faltava! Obrigada filhota pelo encontro, te amamos muito", disse a atriz, que interpretou a mãe de Isabelle na novela Verão 90, da TV Globo, que foi ao ar em 2019.