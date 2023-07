Claudia Raia mostra encontro de Luca com Isabelle Drummond: "A irmã que faltava"

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar o filho caçula conhecendo Isabella Drummond, a irmã de consideração

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar a foto de um encontro muito especial. Nesta terça-feira, 25, a atriz recebeu a visita de Isabelle Drummond, que foi conhecer Luca, de cinco meses, filho da artista com Jarbas Homem de Mello.

No clique publicado no feed do Instagram, os três aparecem sorridentes, sentados juntos em um sofá, e Claudia se derreteu pelo encontro, ressaltando que a atriz era a única 'filha' que ainda não tinha visto o herdeiro pessoalmente.

"Luquinha conheceu a irmã que faltava! Obrigada filhota pelo encontro, te amamos muito", disse a atriz, que interpretou a mãe de Isabelle na novela Verão 90, da TV Globo, que foi ao ar em 2019. "Coisa mais querida", comentou Drummond nos comentários.

Raia já foi mãe de vários atores na televisão, e alguns deles se tornaram seus filhos fora da telinha. Além de Isabelle, ela considera como filhas: Paolla Oliveira, com quem trabalhou em Belíssima (2005); Mariana Ximenes, em A Favorita (2009); Fernanda Souza, em Ti-Ti-Ti (2011); Marcella Rica, em A Lei do Amor (2016). Em A Favorita, a atriz também foi mãe de Cauã Reymond, e também o considera como filho.

Confira a foto do encontro:

Claudia Raia revela como faz para tirar leite no trabalho

A atriz Claudia Raia voltou a trabalhar e mostrou como faz para continuar amamentando o filho, Luca, de cinco meses. Após publicar uma foto alimentando o bebê em uma pausa nos bastidores, a artista revelou um truque parar tirar o leite para o caçula.

Com o sutiã aberto e exibindo um acessório no peitoral, a famosa contou que usa uma máquina elétrica para retirar o líquido. "Vocês tão pensando o que ela tá levando aqui? To levando a máquina de tirar leite, gente, então você coloca, hands free (mãos livres), olha que maravilha, aí vai tirando leite até a hora de eu chegar, que eu to indo trabalhar, to indo fazer uma participação em um programa novo no Multishow, então tô gostando que tô indo representar", contou ela.