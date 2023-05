Edson Celulari mostra momento carinhoso entre os filhos: "Lindos"

O ator Edson Celulari encantou os fãs ao mostrar Enzo Celulari e Sophia Raia brincando com a irmã caçula, Chiara

Edson Celulari (65) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar um vídeo dos três filhos juntos.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Enzo Celulari (26) e Sophia Raia (20), filhos do ator com Claudia Raia (56), aparecem brincando com a irmã caçula, Chiara (1), fruto de seu casamento com Karin Roepke.

Na gravação, a pequena surge usando uma roupa listrada, e uma presilha de laço vermelho no cabelo, além de um sapato da mesma cor, enquanto é beijada pelos irmãos mais velhos. "Meus filhos amados", se derreteu Celulari na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o vídeo. "Lindos", disse uma internauta. "Essa criança é linda demais", afirmou outra. "São muito lindos seus filhos, Edson Celulari!! Parabéns, família", escreveu uma seguidora. "Família perfeita", comentou uma fã.

Confira o vídeo dos três filhos de Celulari juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Leia também:Enorme, filha de Edson Celulari e Karin Roepke surpreende ao surgir andando em shopping

Passeio em família

No último sábado, 20, Edson Celulari aproveitou o dia para ir à praia com a família. O ator surgiu ao lado da esposa, a atriz Karin Roepke, e da herdeira, Chiara, de apenas um ano de idade, em um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a pequena no colo, o papai coruja não poupou brincadeiras com a filha à beira-mar. Usando uma bermuda preta e uma camiseta bordô, o ex-marido de Claudia Raia atraiu olhares em um momento descontraído em família. Nos registros do passeio quem se destacou na web por tanta fofura foi a garotinha toda alegre e sorridente nos braços dos pais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!