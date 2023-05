Enorme, filha de Edson Celulari e Karin Roepke surpreende ao surgir andando em shopping

Escalado para a nova novela das sete, Edson Celulari passeia em shopping no Rio de Janeiro com a esposa, Karin Roepke, e a filha, Chiara

O ator Edson Celulari (65) e a mulher, Karin Roepke, levaram a filha Chiara, de um aninho, para passear em um shopping no Rio de Janeiro, no sábado, 13. A família foi flagrada em um restaurante no Village Mall, na Barra da Tijuca.

Na véspera do Dia das Mães, o artista, que está escalado para a nova novela das sete da TV Globo, Fuzuê, surgiu com a esposa e sua caçula, que esbanjou fofura com look todo rosa e impressionou ao surgir andando, além de interagir com outras crianças.

Os papais corujas também posaram no maior chamego com a pequena e sorridentes ao perceberem que estavam sendo clicados.

Recentemente, Celulari compartilhou fotos mostrando a preparação para a novela Fuzuê, ao lado de atores como Nicolas Prattes, Fernanda Rodrigues, e outros.

Vale lembrar que além de Chiara, Edson Celulari já é pai de Enzo (26) e Sophia (20), ambos do relacionamento com a atriz Claudia Raia (56).

Confira as fotos de Edson Celulari, Karin Roepke e Chiara:

Fotos: Edson Aipim/Ag News

Mulher de Edson Celulari revela pedidos para o Dia das Mães

Karin Roepke, mulher do ator Edson Celulari, decidiu fazer uma lista com os presentes que deseja ganhar no Dia das Mães. Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Chiara compartilhou sua lista, que possui seis desejos, entre eles, uma noite inteira de sono e até um olhar apaixonado do amado, e ressaltou que não está pedindo muita coisa.

"O que você quer ganhar de Dia das Mães? Arrasta pro lado pra ver a minha lista: 1) uma noite inteira de sono; 2) chamego da minha bebê; 3) um olhar 43 do meu Galego; 4) rosas vermelhas; 5) brigadeiro gourmet; 6) uma carta de mim, pra mim mesma, me parabenizando pela mãe amorosa e dedicada que estou sendo. Ah, gente, nem tô pedindo muita coisa, vai!", escreveu ela.