Edson Celulari posta fotos com elenco de nova novela da Globo: ''Tá chegando''

Edson Celulari mostra preparação para nova novela das sete da TV Globo, 'Fuzuê', ao lado de Nicolas Prattes, Fernanda Rodrigues, e outros atores

O ator Edson Celulari (65) estará na nova novela das sete da TV Globo, Fuzuê! Na quinta-feira, 04, o artista, que viveu Dom Sabino em seu último trabalho nas telinhas, O Tempo Não Pára (2018), compartilhou uma sequência de fotos com parte do elenco da trama.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ele aparece nos bastidores ao lado dos atores Nicolas Prattes (26), Fernanda Rodrigues (43), Giovana Cordeiro (26) e Michel Joelsas (28), além de posar com o autor do folhetim, Gustavo Reiz, e de profissionais responsáveis pela preparação dos atores para o projeto, substituto de Vai na Fé, e que tem previsão de estreia para agosto de 2023.

"A Família FUZUÊ tá chegando!", disse Celulari na legenda da postagem. Vale destacar que outros grandes nomes compõem o elenco de Fuzuê. Recentemente, Lília Cabral (65) fez um post na web ao lado de Felipe Simas (30), Juliano Cazarré (42) e Marina Ruy Barbosa (27).

Confira as fotos de Edson Celulari com elenco de 'Fuzuê':

Edson Celulari explode o fofurômetro ao mostrar ensaio da caçula

Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais recentemente ao compartilhar um lindo ensaio fotográfico da filha, Chiara, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a menina aparece toda sorridente, com um look estiloso, branco e cinza, e sapato preto. Além disso, o visual foi composto por outros acessórios, como um óculos escuro, uma bolsa rosa e uma presilha de laço.

Ao dividir os registros, Celulari contou que a herdeira já estava pronta para curtir o feriado prolongado. "Preparadas pro feriadão? Eu já estou pronta!", escreveu ele, em referência ao dia 1º, comemorado o Dia do Trabalho. "Fofura master a Chiara!", "Ai meu Deus, para tudo", "Meu Deus, não aguento. Muita lindeza e fofura", disseram os fãs.