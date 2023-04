Edson Celulari explode o fofurômetro ao mostrar ensaio fotográfico da filha: "Muita lindeza"

O ator Edson Celulari encantou os seguidores das redes sociais com novos cliques da filha, Chiara

Edson Celulari(65) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao compartilhar um lindo ensaio fotográfico da filha, Chiara, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a menina aparece toda sorridente, com um look estiloso, branco e cinza, e um sapato preto. Além disso, o visual foi composto por outros acessórios, como um óculos escuro, uma bolsa rosa e uma presilha de laço.

Ao dividir os registros, Celulari contou que a herdeira já estava pronta para curtir o feriado prolongado. "Preparadas pro feriadão? Eu já estou pronta!", escreveu ele, em referência ao dia 1º, comemorado o Dia do Trabalho.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "Fofura master a Chiara!", disse uma seguidora. "Ai meu Deus, para tudo", escreveu outra. "Meu Deus, não aguento. Muita lindeza e fofura", comentou uma fã. "Princesa linda. Já é fotogênica de pequena. Parabéns papais lindos pela princesa linda. Deus abençoe vocês", falou mais uma.

Confira as fotos da filha de Edson Celulari:

Surpresa de aniversário

No dia que completou 65 anos de vida, Edson Celulari ganhou uma festa surpresa. A esposa do ator, Karin Roepke, foi a responsável pela organização. Em vídeo publicado no perfil de Celulari no Instagram, ela aparece vendando o marido e entrando em um carro com ele e a filha dos dois, Chiara, de um ano, sem revelar o destino.

A celebração aconteceu em um quarto do hotel Copacabana Palace, na capital do Rio de Janeiro, com uma linda vista para o mar. A festa teve direito a balões, docinhos, bolo e champanhe para o casal. "Foi uma surpresa deliciosa, não poderia ter sido melhor, meus amores", disse Edson Celulari ao legendar a publicação.

