Edson Celulari enfrentou período doloroso com ajuda da família: "Com fé"

O tratamento de um câncer não é nada fácil, mas com a ajuda de familiares tudo pode ficar mais fácil. Foi o caso do ator Edson Celulari (65), que em 2016 descobriu a existência de um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo.

Na época, a situação do artista foi destaque da Revista CARAS, que mostrou os detalhes da luta do artista contra a doença. Otimista, o global apareceu com a cabeça raspada e acompanhado dos filhos.

"Reuni minhas forças, meus santos, um punhado de coragem... Coloquei tudo numa sacola e estou indo cuidar de um linfoma não-Hodgkin. Foi um susto, mas estou bem e ao lado de pessoas amadas", disse Edson.

Nas redes sociais, o ator compartilhou diversos registros ao lado dos filhos Enzo e Sophia, fruto do casamento com a atriz Claudia Raia. Ele havia acabado de começar o tratamento de quimioterapia e estava sendo amparado pelos herdeiros. "Para Sophia, sou o homem mais forte do mundo. Ela e Enzo são uma bênção", já declarou o galã em entrevista à CARAS.

O otimismo não era somente de Edson, mas também de Enzo, que havia acabado de completar 19 anos. "Ele está bem, é um guerreiro e, em breve, estaremos brindando à vida. Todo carinho será bem-vindo", disse o filhão.

O período doloroso também foi marcado por uma ação solidária de Claudia Raia, que usou as redes sociais para fazer uma publicação mostrando o carinho que sente pelo ex-marido: “Amor dos filhos, isso cura”.

"Ele está muito confiante, com o coração cheio de amor da família, amigos e fãs. Ele vai sair dessa ainda mais forte. Estamos todos torcendo e rezando muito", afirmou Claudia.

Cheio de expectativas para iniciar o novo ciclo após o tratamento, Edson estava certo que iria sair vitorioso pelo problema de saúde. "A equipe médica é competente e experiente. Estou confiante, pensando positivo e com fé sairei deste tratamento ainda mais forte. Todo carinho será bem-vindo", declarou.

