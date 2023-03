Galã global, Fabio Assunção rejeitou rótulo e lamentou críticas: "Incomoda"

Em entrevista à CARAS, em 2016, o ator Fabio Assunção refletiu sobre rótulo de galã e garantiu que é preciso mostrar talento

O ator Fabio Assunção (51) é um dos atores mais populares de sua geração e até hoje carrega o rótulo de galã global. No entanto, o artista não gosta muito deste título. Em 2016, ele foi capa da revista CARAS e comentou um pouco sobre os boatos da beleza atrapalhar em seu trabalho.

"Acho que não, e também nem me vejo tão bonito assim do jeito que algumas mulheres acham. (risos) Mas é claro que no começo da carreira há um certo julgamento a respeito da beleza que incomoda um pouco ", disse ele à CARAS.

Com mais de 30 anos de carreira, Fabio garantiu que a beleza pode ter facilitado os caminhos, mas é preciso ter talento para se manter. " Mas aí tem de ir mostrando seu serviço. E as pessoas acabam mudando a opinião sobre você, sobre o trabalho que está fazendo ", disse.

Na época, o artista havia estreado há poucos meses na novela Totalmente Demais, que acabou se tornando um dos grandes sucessos da TV Globo na última década. Feliz com o novo momento que estava vivendo na carreira e vida pessoal, o artista refletiu.

"Tive uma transformação na minha vida. Vivo o presente, estou me levando menos a sério. Sem a ansiedade da juventude. Quando tive o João, ficava preocupado sobre como cuidaria dele. Com a Ella já foi diferente. Não vou discutir por uma bobagem com a Karina sobre a criação da minha filha. Vou vivendo", declarou.

Depois de passar alguns anos longe das telenovelas, Fabio afirmou que tem sentido uma diferença no gênero. Segundo o ator, os personagens estão mais complexos e desafiadores. "Agora tenho mais o que doar. Viver também é isso, ter uma visão melhor das coisas", disse.

E completou: "Hoje, aproveito melhor um personagem, me divirto mais, tenho a somar. Então, acho que os papéis ficam encorpados. A pitada de humor do Arthur veio através da experiência que tive na série Tapas & Beijos".

