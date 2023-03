Edson Celulari recebe surpresa da esposa em seu aniversário de 65 anos

Ator Edson Celulari faz 65 anos e ganha festa surpresa da mulher, Karin Roepke, com a filha do casal, a pequena Chiara, de um ano

O ator Edson Celulari completou 65 anos na segunda-feira, 20, e ganhou uma festa surpresa no dia de seu aniversário!

A esposa do famoso, Karin Roepke, foi a responsável pela organização. Em vídeo publicado no perfil de Celulari no Instagram, ela aparece vendando o marido e entrando em um carro com ele e a filha dos dois, Chiara, de um ano, sem revelar o destino.

A celebração aconteceu em um quarto do hotel Copacabana Palace, na capital do Rio de Janeiro, com uma linda vista para o mar. A festa teve direito a balões, docinhos, bolo e champanhe para o casal.

"Foi uma surpresa deliciosa, não poderia ter sido melhor, meus amores", disse Edson Celulari ao legendar a publicação.

Confira a surpresa que Edson Celulari ganhou em seu aniversário:

Edson Celulari é homenageado pela esposa e os filhos

Na segunda-feira, 20, Edson Celulari completou 65 anos de idade e recebeu homenagens especiais logo pela manhã de sua família. Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), ambos do relacionamento do ator com Claudia Raia (56), parabenizaram o pai nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, o jovem empresário compartilhou uma montagem com cliques antigos e atuais ao lado de Edson.

"Dia do meu melhor amigo e parceiro. Que você continue brilhando e encantando tudo e todos por onde passa. Um novo ciclo lindo, repleto de paz, amor, harmonia, sucesso e muita luz. Que papai do céu te abençoe, te proteja e guarde sempre. Viva! Te amo, te amo, te amo", postou Enzo.

"Ele que me recomenda os melhores filmes, sempre tem as palavras na ponta da língua, é praticamente uma enciclopédia viva, um artista completo e dono de uma alma nobre. Ele é o cara mais legal que eu conheço, o mais profundo, sensível e verdadeiro. O maior presente de todos é ser sua filha. Eu te amo, papai", se derreteu Sophia.

