Edson Celulari ganha homenagens da mulher e dos filhos: ''Melhor amigo e parceiro''

Ator Edson Celulari completa 65 anos de vida e recebe o carinho da esposa, Karin Roepke, e de seus filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia

Esta segunda-feira, 20, também é de festa para Edson Celulari, que está completando 65 anos de idade e recebeu homenagens especiais logo pela manhã de sua família.

Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), ambos do relacionamento do ator com Claudia Raia (56), parabenizaram o pai nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, o jovem empresário compartilhou uma montagem com cliques antigos e atuais ao lado de Edson.

"Dia do meu melhor amigo e parceiro. Que você continue brilhando e encantando tudo e todos por onde passa. Um novo ciclo lindo, repleto de paz, amor, harmonia, sucesso e muita luz. Que papai do céu te abençoe, te proteja e guarde sempre. Viva! Te amo, te amo, te amo", postou Enzo.

Sophia também fez questão de deixar uma mensagem carinhosa na data especial ao publicar registros com o pai. "Ele que me recomenda os melhores filmes, sempre tem as palavras na ponta da língua, é praticamente uma enciclopédia viva, um artista completo e dono de uma alma nobre. Ele é o cara mais legal que eu conheço, o mais profundo, sensível e verdadeiro. O maior presente de todos é ser sua filha. Eu te amo, papai", se derreteu.

O ator ainda ganhou uma linda declaração de sua atual esposa, Karin Roepke, com quem está desde 2011, se casou em 2017 e tem a pequena Chiara, de um aninho.

"Hoje é o dia do meu amor, o meu companheiro, minha paixão, o homem da minha vida. Que você tenha muitos e muitos anos de vida pra compartilhar conosco esse coração generoso, esse sorriso encantador e esse olhar benevolente e sedutor", iniciou Karin.

"É maravilhoso conviver com suas qualidades e defeitos, construir memórias e vida ao seu lado. Nossa filha não poderia ter um pai mais carinhoso, atencioso e divertido. Que você espalhe a sua luz cada vez mais, que seus sonhos se concretizem, que seu novo ano seja especial, como você! Eu te admiro, te amo e desejo toda a felicidade! Feliz aniversário, meu amor!", declarou ainda.

Confira as homenagens de Enzo Celulari e Sophia para o pai, Edson Celulari:

Filha de Edson Celulari e Karin Roepke completa um aninho

A mulher do ator Edson Celulari, Karin Roepke encheu seu feed de amor em fevereiro ao comemorar o primeiro ano de vida da filha! A pequena Chiara completou um aninho e ganhou uma linda declaração da mamãe coruja na web, que compartilhou uma sequência de registros fofos de um ensaio fotográfico Smash The Cake em família.

Nas imagens, publicadas no seu Instagram e feitas pela fotógrafa Renata Freire, a garotinha aparece se divertindo com um bolo de aniversário, usando um vestidinho rosa com detalhes dourados. Há dois dias, os papais fizeram uma festa antecipada com tema de circo para a herdeira.

"CHIARA, esse nome significa clara, iluminada, brilhante, foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida no dia 23/02 do ano passado. Chiara nasceu, trouxe luz pras nossas vidas, alegria pros nossos corações e um novo sentido pra nossa existência. Que bênção ser mãe dessa menina tão carismática e afetuosa. Uma verdadeira luz!", disse ela no início do texto.

