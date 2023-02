Filha de Edson Celulari com Karin Roepke completa um aninho: ''Trouxe luz pras nossas vidas''

Karin Roepke, esposa do ator Edson Celulari, fala sobre significado do nome da filha Chiara e se derrete no primeiro ano de vida da bebê

A mulher do ator Edson Celulari (64), Karin Roepke (41) encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 23, ao comemorar o primeiro ano de vida da filha!

A pequena Chiara está completando um aninho e ganhou uma linda declaração da mamãe coruja nas redes sociais, que compartilhou uma sequência de registros fofíssimos de um ensaio fotográfico Smash The Cake em família.

Nas imagens, publicadas no seu Instagram e feitas pela fotógrafa Renata Freire, a garotinha aparece se divertindo com um bolo de aniversário, usando um vestidinho rosa com detalhes dourados. Há dois dias, os papais fizeram uma antecipada com tema de circo para a herdeira.

"CHIARA, esse nome significa clara, iluminada, brilhante, foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida no dia 23/02 do ano passado. Chiara nasceu, trouxe luz pras nossas vidas, alegria pros nossos corações e um novo sentido pra nossa existência. Que benção ser mãe dessa menina tão carismática e afetuosa. Uma verdadeira luz!", iniciou ela.

"Brilha muito nessa vida, minha estrelinha! Vou estar sempre ao teu lado te amando, te cuidando e fazendo o melhor que eu puder pra te guiar pelo caminho da felicidade. Eu te amo muito. Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe. Feliz 1º ano de vida!", se derreteu Karin ao legendar o post.

Vale destacar que Chiara é a primeira filha do casal. Mas Edson já tem dois filhos, Enzo e Sophia, do relacionamento com Claudia Raia, que recentemente deu à luz Luca, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello.

Confira a declaração de Karin Roepke para a filha com Edson Celulari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Edson Celulari e Karin Roepke fazem festa luxuosa para Chiara

O ator Edson Celulari e a esposa, a atriz Karin Roepke, capricharam na organização da festa de aniversário da filha, Chiara, que vai completar um ano de vida no dia 23 de fevereiro. Os papais corujas aproveitaram o feriadão do Carnaval para reunir amigos e familiares em uma festa luxuosa.

Eles organizaram uma celebração com o tema de Circo e usaram fantasias combinando durante o evento. A decoração da festa também chamou a atenção com um bolo enorme e decorado como se fosse um circo e um grande painel pink.

"O Circo da Chiara tava cheio de amor e alegria! Celebrar o 1º ano de vida da nossa luz foi pura felicidade. Parabéns, filha amada! Nós te amamos", disse ela.

