Mulher de Edson Celulari revela pedidos para o Dia das Mães: "Minha lista"

Karin Roepke, mulher do ator Edson Celulari, revelou sua lista de presentes para o Dia das Mães

Karin Roepke, mulher do ator Edson Celulari (65), decidiu fazer uma lista com os presentes que deseja ganhar no Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo, 14.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Chiara (1) compartilhou a sua lista, que possui seis desejos, entre eles, uma noite inteira de sono e até um olhar apaixonado do amado, e ressaltou que não está pedindo muita coisa.

"O que você quer ganhar de Dia das Mães? Arrasta pro lado pra ver a minha lista: 1) uma noite inteira de sono; 2) chamego da minha bebê; 3) um olhar 43 do meu Galego; 4) rosas vermelhas; 5) brigadeiro gourmet; 6) uma carta de mim, pra mim mesma, me parabenizando pela mãe amorosa e dedicada que estou sendo. Ah gente, nem tô pedindo muita coisa, vai!", escreveu ela.

Nos comentários, os fãs de Karin mostraram que estão na torcida para ela consiga realizar a lista toda. "Que Deus abençoe que você veja sua lista realizada", disse uma seguidora. "Que você consiga sua lista toda", comentou outra. "Tão pouco, boa sorte", brincou uma admiradora.

Confira a publicação de Karin Roepke:

Ensaio fotográfico da filha

Recentemente, Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um lindo ensaio fotográfico da filha, Chiara, fruto de seu relacionamento com Karin Roepke. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a menina aparece toda sorridente, com um look estiloso, branco e cinza, e um sapato preto.

Ao dividir os registros, Celulari contou que a herdeira já estava pronta para curtir o feriado prolongado. "Preparadas pro feriadão? Eu já estou pronta!", escreveu ele, em referência ao dia 1º, comemorado o Dia do Trabalho.

