Com a filha, Claudia Raia renova o bronzeado em sua mansão: 'Muito linda'

Claudia Raia renova o bronzeado com Sophia Raia e herdeira da atriz chama a atenção com beleza

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar um momento de sua intimidade com a família. Neste domingo, 25, a famosa publicou cliques tomando sol com a herdeira do meio, Sophia Raia, do casamento que viveu com o ator Edson Celulari.

Curtindo a piscina luxuosa de sua mansão, a artista apareceu de cara lavada, dando um show de beleza natural. A filha também chamou a atenção ao surgir deslumbrante nos registros ao lado da mãe.

"Sobre domingos, preguicinha e aconchego", falou Claudia Raia ao posar agarradinha com Sophia Raia, aproveitando que a garota está por perto, já que ela mora nos EUA para cursar a faculdade.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da dupla, principalmente da menina. "Mini Claudia! Tão linda quanto a mãe", disseram. "Sua filha é muito linda", elogiaram.

Além de Sophia Raia, a atriz teve Enzo Celulari com o ator Edson Celulari. Atualmente, ela é casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve Luca, de quatro meses. Nos últimos dias, a famosa encantou ao protagonizar um clique de cara lavada com o caçula.

Deboche? Vídeo de Sophia Raia ao lado de Enzo Celulari divide opiniões: "Gente"

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a estudante Sophia Raia virou assunto ao publicar um vídeo lado do irmão, Enzo Celulari. É que na gravação, a atriz foi acusada de debochar do rapaz ao citar o nome de uma ex-namorada do empresário.

Na brincadeira, que é conhecida por nomes como "adedonha", "adedanha" ou "stop", os dois precisavam citar uma fruta, uma celebridade, um país, uma marca e um animal que começam com a mesma letra. Os dois gravaram um vídeo da disputa.

Só que após sortear a letra "B", a filha de Claudia Raia acabou protagonizando um momento divertido. É que ao escolher uma celebridade, ela citou Bruna Marquezine - atriz com quem o irmão viveu um romance há alguns meses. Assim que a ex foi citada, o rapaz ficou visivelmente incomodado. Já a irmã, riu da situação.

Nos comentários, fãs se divertiram. "Perdi tudo no 'Bruna Marquezine'", comentou um. "Na parte da Bruna eu gritei", brincou outro mostrando personalidade. "Ele super sério me fez rir", disparou outro. "Ela rindo muito quando falou da Bruna", observou outro seguidor.