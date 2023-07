De look transparente, Claudia Raia amamenta o filho: 'Poderosa'

Toda produzida em bastidor, Claudia Raia amamenta o filho em pausa do trabalho e dá show de beleza

Mãe pela terceira vez, a atriz Claudia Raia, de 56 anos, vem mostrando não haver limites para maternidade. Nesta quinta-feira, 20, a famosa registrou um momento no trabalho com o filho, Luca, de cinco meses e deu um show de poder.

Toda produzida, de cabelo e maquiagem feitos, a artista surgiu deslumbrante vestindo um look com transparência. A famosa então pediu para alguém tirar o clique com o herdeiro caçula e mostrou como está sendo sua rotina após o nascimento do pequeno, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

"A legenda é com vocês", disse ela ao exibir o momento inspirador. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Queen", escreveu Isis Valverde rainha em inglês. "Poderosa", definiram outros. "Que plenitude! Que mulher", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Claudia Raia comemorou com a família os cinco meses de Luca. Com uma festinha simples, mas cheia de classe, a atriz celebrou mais um mês de vida do caçulinha. Os cliques do momento renderam vários comentários, principalmente porque o bebê apareceu fazendo charme com muito carisma.

Além do bebê, a atriz teve Enzo Celulari e Sophia Raia com o ator Edson Celulari. Atualmente, ela é casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve Luca. Recentemente, a famosa encantou ao protagonizar um clique de cara lavada com o neném.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia revela que teve parto surpresa após problemas de saúde: “Pânico”

Os artistas Claudia Raia e Jarbas Homemde Mello fizeram diversas revelações chocantes sobre a gestação do filho caçula, Luca, durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’. A atriz, inclusive, contou que precisou passar por um parto surpresa por conta de alguns problemas de saúde.

É que além de ser diagnosticada com hipertensão, Claudia revelou que também precisou lidar com crises de pânico e insônia durante a gestação: "Eu tive insônia nos três últimos meses de gravidez. Eu tinha uma inquietação nos braços, passava a noite em claro. Por causa disso, eu comecei a desenvolver um pânico quando chegava a noite”, ela relatou.

Por conta das complicações de saúde, Jarbas revelou que Claudia precisou adiantar o parto, mas foi orientado pela médica a não informá-la: "A gente passou o dia controlando a pressão. A médica falou: 'Se estiver desse jeito a pressão, a gente vai resolver hoje. Não fala nada pra ela [Claudia]", explicou o ator, que levou a esposa para o hospital.

Claudia relatou que fez a bolsa do bebê, mas que não sabia que daria à luz naquele dia. Quando chegou ao hospital e soube do parto surpresa, a atriz ficou preocupada: "Eu não estava bem aquele dia, estava desaplaudida, meu cabelo não estava bom, estava sem maquiagem. Cheguei lá, ainda me botaram aquela camisola feia”, ela brincou.