Sem maquiagem, Claudia Raia exibe rosto real em foto com Luca: 'Dengo'

Em foto encantadora com o caçula, Claudia Raia exibe rosto sem retoques e dá show de beleza natural

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar mais um momento de sua vida íntima na rede social. Neste quarta-feira, 21, a famosa compartilhou uma foto curtindo com o filho caçula, Luca, de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, e chamou a atenção ao surgir ao natural.

Segurando o pequeno, de quatro meses, a artista apareceu fazendo carinho nele ao abraçá-lo bem de perto e impressionou ao aparecer de cara lavada. Sem maquiagem, a famosa deu um show de beleza ao surgir sem nenhuma produção.

"Nosso dengo!", falou Claudia Raia ao aparecer dando muito carinho para o herdeiro mais novo, que mais uma vez roubou a cena com seu charme e fofura. Luca protagonizou o clique vestindo um macacão de tom verde.

Ainda nesta terça-feira, 20, o primogênito da atriz, Enzo Celulari, encantou ao publicar um vídeo conversando com o irmão. No registro, o bebê apareceu conversando e mais uma vez deixou os internautas babando.

Leia também:Filho de Claudia Raia impressiona ao surgir sorrindo: 'Que diferente que ele tá'

Veja a foto de Claudia Raia sem maquiagem com Luca:

Claudia Raia mostra visita com o filho à Igreja Messiânica: 'Primeiro contato'

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Melo, Luca, de quatro meses, fez sua primeira visita à Igreja Messiânica. Neste sábado, 17, a atriz compartilhou fotos do herdeiro marcando presença no local e encantou com os registros fofos do momento.

Todo de branco, o herdeiro mais novo da artista apareceu até dormindo em meio às pessoas no lugar. Em outro momento, Luca surgiu acordado no colo da mãe. Claudia Raia surgiu deslumbrante para a estreia do pequeno, usando um vestido branco e botas marrom.

"Primeiro contato do Luquinha com à igreja Messiânica", mostrou a esposa de Jarbas Homem de Mello a visita especial que fizeram. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram os novos cliques do menino. "Que lindo", elogiaram. "Muito amor", escreveram os fãs.

Veja as fotos do filho de Claudia Raia na Igreja Messiânica: