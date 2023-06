Filho de Claudia Raia impressiona ao surgir sorrindo: 'Que diferente que ele tá'

Sorrindo, filho de Claudia Raia impressiona ao aparecer com a aparência diferentes aos quatro meses

O filho de Claudia Raia, Luca, parou tudo na rede social ao surgir sorrindo. Após o papai Jarbas Homem de Mello compartilhar o clique do herdeiro esbanjando simpatia, a atriz não aguentou e também publicou o mesmo clique em sua rede social nesta sexta-feira, 16.

Todo estiloso, o caçulinha da atriz apareceu usando um macacão fofa e uma touca de frio na cabeça. Cheio de alegria, Luca deu um show de fofura ao surgir dando um grande sorriso ao ser fotografado deitado ao lado de um ursinho de pelúcia.

"Oi pexual", escreveu Claudia Raia ao exibir o clique fofíssimo. Nos comentários, os fãs babaram e notaram como o pequeno cresceu. "Muito lindo", disseram. "Que vontade de morder", falaram. "Que diferente que ele tá", observaram o crescimento do bebê.

No último mês, a atriz impressionou ao mostrar o batizado do herdeiro mais novo. O evento luxuoso deu o que falar desde a decoração até o banquete servido para os convidados na mansão da famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post com várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais de correm o risco de extinção.

O quarto conta com um berço oval com dossel verde, uma cama de apoio, painel na parede, papel de parede com desenhos de árvores, poltrona de amamentação verde, bichos de pelúcia decorando o ambiente e trocador em cima da cômoda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a decoração do quarto. “Lindíssimo”, declarou um seguidor. “Perfeição! Que leve esse quarto”, afirmou outro. “Coisa mais linda, digno de um lindo príncipe”, comentou mais um. Veja o quarto aqui.