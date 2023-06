Enzo Celulari encanta ao mostrar conversa com o irmão caçula respondendo: 'Que fofura'

Em vídeo, Enzo Celulari encanta ao surgir conversando com Luca e recebendo resposta do bebê; veja

Os filhos de Claudia Raia, Enzo Celulari e Luca, encantaram ao surgirem em um novo momento juntos. Nesta terça-feira, 20, o primogênito da atriz com Edson Celulari apareceu brincando com o caçulinha, fruto de seu casamento atual com Jarbas Homem de Mello, e deixaram os internautas babando com tanta fofura.

No vídeo, o herdeiro mais velho da artista surgiu conversando com o irmão mais novo, que não apenas interagiu olhando, como também deu sorrisos e falou suas "palavrinhas". Luca mais uma vez deu um show de charme com muita fofura.

"Manhãs com Luca. irmão mais velho: “ai que lindo que tá”. Caçulinha: “é…”", brincou com o diálogo que teve com o bebê.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o pequeno. "Aí meu deusinho. Meus amores", escreveu Claudia Raia. "Que fofura de bebê e que irmão mais velho mais querido", elogiaram. "Esse bebê gosta de conversar", observaram.

É bom lembrar que Enzo Celulari além de irmão é padrinho de Luca. Pela primeira vez, o empresário foi escolhido para o posto e ficou lisonjeado com a escolha. Em sua rede social, ele encantou ao exibir os registros do batizado luxuoso do bebê.

Claudia Raia exibe detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post com várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais de correm o risco de extinção.

O quarto conta com um berço oval com dossel verde, uma cama de apoio, painel na parede, papel de parede com desenhos de árvores, poltrona de amamentação verde, bichos de pelúcia decorando o ambiente e trocador em cima da cômoda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a decoração do quarto. “Lindíssimo”, declarou um seguidor. “Perfeição! Que leve esse quarto”, afirmou outro. “Coisa mais linda, digno de um lindo príncipe”, comentou mais um. Veja o quarto aqui.