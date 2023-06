Claudia Raia exibe detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca

Claudia Raia abre as portas do quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, com tema de animais que correm risco de extinção

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post com várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais de correm o risco de extinção.

O quarto conta com um berço oval com dossel verde, uma cama de apoio, painel na parede, papel de parede com desenhos de árvores, poltrona de amamentação verde, bichos de pelúcia decorando o ambiente e trocador em cima da cômoda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a decoração do quarto. “Lindíssimo”, declarou um seguidor. “Perfeição! Que leve esse quarto”, afirmou outro. “Coisa mais linda, digno de um lindo príncipe”, comentou mais um.

No último final de semana, a atriz mostrou uma foto encantadora do seu filho caçula com look de 'mocinho'. Luca apareceu com look que contou com calça branca e camisa de manga comprida com estampa fofa. “Meu Bilico de marinheiro com calça sarja, não aguento!”, disse ela na legenda.

Claudia Raia também é mãe de dois adultos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do casamento anterior com Edson Celulari.

Claudia Raia mostra vídeo do batizado de Luca

Neste mês, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello celebraram o batizado do filho, Luca. A cerimônia religiosa aconteceu com a presença da família e dos amigos mais íntimos.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo de como foi o batismo do bebê. "Registro do batismo do meu Luca, tudo feito com muito amor para celebrar esse dia tão especial! Agradeço imensamente a presença de todos amigos e familiares, foi lindo!", escreveu ela.