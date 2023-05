Claudia Raia encanta ao postar vídeo do batizado do filho caçula, Luca: "Foi lindo"

A atriz Cladia Raia dividiu com os seguidores das redes sociais novos detalhes do batizado do filho caçula

Claudia Raia (56) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com novos detalhes do batizado de seu filho caçula, Luca, de três meses, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53).

No vídeo publicado no feed do Instagram na noite desta segunda-feira, 22, além de mostrar os amigos e familiares reunidos na igreja para presenciarem o evento especial, a atriz também dividiu alguns registros antes da cerimônia, como o momento em que dá banha e arruma o pequeno para o batismo.

Depois, Raia também mostrou Luca com os irmãos mais velhos, Enzo Celulari (26) e Sophia Raia (20), que são os padrinhos do bebê. Durante um momento do batismo, a filha da atriz leu uma declaração para o afilhado.

Na legenda do vídeo, a mamãe coruja falou sobre o dia especial. "Registro do batismo do meu Luca, tudo feito com muito amor para celebrar esse dia tão especial! Agradeço imensamente a presença de todos amigos e familiares, foi lindo!", escreveu ela.

Sonia Abrão defende Claudia Raia após batizado luxuoso

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou sobre a polêmica do final de semana nas redes sociais. É que a atriz Claudia Raia exibiu o batizado do filho, Luca. Só que alguns fãs questionaram o excesso de luxo na cerimônia. Durante a celebração, todos os convidados usaram looks combinado e um verdadeiro banquete foi servido para os sortudos que estiveram na mansão.

Ao vivo no programa, Sonia Abrão defendeu a atriz das críticas. "Se eles estão podendo, é tudo fruto do trabalho e do talento dos dois. Que sejam felizes, não estão fazendo nada pra ninguém, mal pra ninguém", disse ela no A Tarde é Sua exibido na tarde desta segunda-feira, 22. A apresentadora lembrou que ela só tem uma foto do próprio batizado. "Hoje em dia existe tudo isso à disposição e é muito legal. Era o que tinha na época, um registro e acabou", lembrou.

