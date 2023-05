Sonia Abrão se pronuncia após críticas ao batizado do filho de Claudia Raia: "É assim"

Sonia Abrão se pronuncia após críticas ao banquete servido pela atriz ao batizar Luca

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou sobre a polêmica do final de semana nas redes sociais. É que a atriz Claudia Raia exibiu o batizado do filho, o fofíssimo Luca. Só que alguns fãs questionaram o excesso de luxo na cerimônia.

Durante a celebração, todos os convidados usaram looks combinado e um verdadeiro banquete foi servido para os sortudos que estiveram na mansão. Doces comuns como algodão-doce, churros, pipoca e até bolo de rolo foram apresentados de maneira autêntica. O bolo, por exemplo, foi todo cortado e disposto em uma espécie de "parede".

Ao vivo no programa, Sonia Abrão defendeu a atriz das críticas."Se eles estão podendo, é tudo fruto do trabalho e do talento dos dois. Que sejam felizes, não estão fazendo nada pra ninguém, mal pra ninguém", disse ela no A Tarde é Sua exibido na tarde desta segunda-feira, 22.

A apresentadora lembrou que ela só tem uma foto do próprio batizado. "Hoje em dia existe tudo isso à disposição e é muito legal. Era o que tinha na época, um registro e acabou", lembrou.

Claudia Raia sofre críticas ao mostrar almoço luxuoso da família: ''Hipócritas''

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento de sua família em sua mansão, no interior de São Paulo. Para o Dia das Mães, a famosa fez um almoço luxuoso para celebrar a data com os filhos e acabou recebendo críticas ao exibir os detalhes do evento.

"Um pouquinho do meu Dia das Mães pra você lembrar que hoje é Dia da Família! E se você é como eu e ama reunir sua prole envolta da mesa, olha que trabalho lindo pra deixar os momentos em família ainda mais especiais ", falou Claudia Raia.